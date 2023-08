Dobré ráno: Väčšinu ľudí bez domova nestretnete na ulici, žijú v katastrofálnych podmienkach

Vláda už prijala Národnú koncepciu prevencie a ukončovania bezdomovstva.

Za desať rokov sa počet ľudí bez domova strojnásobil na 71-tisíc, no ani toto ćíslo nemusí byť konečné. Mnohí z nich sú totiž takmer neviditeľní - pracujú, starajú sa o deti, chodia do školy, no bývajú v katastrofálnych až nehumánnych podmienkach.

Štát roky tému bezdomovectva zanedbáva a prenecháva ju na pleciach neziskovým organizáciám a dobrovoľníkom. No zdá sa, že je tu snaha o zmenu.

Viac sa o téme rozprávala Jana Maťková v podcaste Dobré ráno s Jozefom Kákošom z organizácie Depaul Slovensko.

Krátky prehľad správ

Trestne stíhaný podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár podal trestné oznámenie na predsedu Národnej rady Borisa Kollára. Podnikateľ tak urobil po tom, čo ho politik obvinil, že sa snaží zdiskreditovať stranu Sme Rodina.

O väzbe expolicajta Romana Stahla bude Najvyšší súd rozhodovať v pondelok. Stahl je obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a korupciu v rovnakých kauzách ako Norbert Bodor a Tibor Gašpar.

Protiofenzíva ukrajinskej armády pokračuje aj v smere na okupované prístavné mestá Melitopoľ a Berďansk v Záporožskej oblasti, oznámil generálny štáb Ukrajiny. Dodal, že obrana odoláva ruským útokom pri Lymane, Bachmute a Kupjansku.

Ruská centrálna banka prekvapivo a mimo riadneho zasadnutia zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 3,50 bodu na 12 percent. Núdzovým opatrením sa snaží zastaviť pád rubľa, ktorý oslabil za psychologicky dôležitú hranicu 100 rubľov za dolár.

Slovenskí hokejisti odštartujú budúcoročné majstrovstvá sveta v Česku zápasom proti Nemecku. Úvodný duel v ostravskej B-skupine odohrajú 10. mája o 16:20.

Odporúčanie

Dnes nemám pre vás filmový či knižný tip, chcem vás len požiadať, aby ste boli vnímaví a ľudskí. Voči ľuďom na ulici, voči tým, ktorí sa nám na prvý pohľad zdajú ako problémoví alebo hodní opovrhnutia. Skúsme sa zastaviť, prehodiť s nimi pár slov, prípadne sa spýtať, či im môžeme nejako pomôcť. Samozrejme, môžete aj podporiť organizácie, ktorým sa ľuďom bez domova venujú, napríklad spomínaný Depaul Slovensko alebo organizáciu Vagus či Proti prúdu.

