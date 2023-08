Netradičný horor Hovor so mnou vás určite prekvapí viac ako ďalšia schematická komiksovka

Vypočujte si tipy na nové filmy a seriály v podcaste Vertigo.

Island, Dánsko, Švédsko, Austrália, Francúzsko, Mexiko a Spojené štáty... to všetko sú filmové krajiny, ktorým sa budeme venovať v najnovšej epizóde podcastu denníka SME Vertigo.

Keďže milujeme kiná, predstavíme si až päť filmových noviniek. Tou prvou bude islandská, poviedkovo vzťahová dramédia – Letné svetlo a potom príde noc (Sumarljós og svo kemur nóttin), ktorá mala svoju svetovú premiéru na filmovom festivale v Reykjavíku.

V kinách vás čaká aj dôležitá dánsko-švédska dokumentárna výpoveď a kritika modernej spoločnosti a sociálnych sietí - Zázračný aparát (And the King Said, What a Fantastic Machine), ktorá bola ocenená špeciálnou cenou poroty v kategórii Svetových dokumentov na tohtoročnom festivale Sundance.

Komiksovo akčné publikum sa bude snažiť zaujať ďalší prefabrikát žánru o novom tínedžerskom lúzrovi, o porazení militantného zla, problémoch hispánskej komunity a dôležitosti rodiny – Blue Beetle.

Fanúšikov a fanúšičky kvalitnejšieho hororového sveta by mal osloviť nový austrálsky titul, spájajúci niekoľko žánrov a zároveň akcentujúci výrazne aktuálnu tému psychických problémov, kedy práve vzájomné rozhovory vedia veľmi pomôcť. Film má interpretačne zaujímavý názov – Hovor so mnou (Talk to Me).

A ak máte chuť na scenáristicky pozoruhodnú francúzsku filmovú hru na rodinné krimi s trošku prepáleným záverom s názvom Nevinný (L'innocent), stačí sa vybrať do vášho obľúbeného kina a dúfať, že ju nájdete v programe.

Na streamoch pribudli aj hrané aj dokumentárne filmy. Napríklad vtipne nepodarená akčná zlátanina Heart of Stone, ale aj obsahovo nabitý dokumentárny mini projekt o tom, čo všetko dokáže odvaha, podvádzanie a telefónna linka – Telemarketers.

Už o pár týždňov sa začína 18. ročník Cinematiku a vraj bude čo sledovať? Určite bude a na to sa tiež pozrieme.

