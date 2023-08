Vertigo v Dobrom ráne: Dvanásť skrytých filmových pokladov na Netflixe, HBO Max a SkyShowtime

Na streamoch nájdete aj kvalitnú starú kinematografiu.

Pondelkové epizódy v Dobrom ráne v lete patria iným podcastom denníka SME, predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegýň a témy, ktorým sa venujú.

Dnes si budete môcť vypočuť podcast Vertigo, kde vám moderátorská dvojica Peter Konečný a Juraj Malíček každú sobotu prináša tipy na kinonovinky ale aj filmy či seriály na streamovacích platformách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tejto epizóde vám predstavia dvanásť snímok, ktoré si na prvý pohľad na Netflixe, Hbo Max či Skyshow Time nevšimnete. Zvyčajne sa nachádzajú niekde v útrobách zoznamov, no stojí za to si ich vyhľadať. Ide o mimoriadne, priam až majstrovské filmové diela.

Poznámka: v podcaste uvádzame, že film Call me by your name nájdete na HBO Max. Po správnosti to má byť služba Netflix.

Podcast Vertigo nájdete na:

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.