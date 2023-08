Dobré ráno: SIS vs. polícia. Niečo takéto si nik nepamätá

Ako vyzerá rozuzlenie vojny v polícii?

Vojna v polícii má mať svoje rozuzlenie. Výsledkom je, že tu máme obvinených vyšetrovateľov, dvoch šéfov SIS aj riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.

Medzičasom prezidentka pozastavila šéfovi tajných službu a parlament by mal dnes mať k tomu celému mimoriadnu schôdzu, včera sa ju totiž nepodarilo otvoriť.

Čo sa teda malo stať, či toto je naozaj rozvrat štátu a jeho inštitúcií alebo len počúvame politické strany a ich predvolebný boj?

Tomáš Prokopčák sa pýta redaktora Michala Katušku.

Zdroje zvukov: SME, Zoznam.sk, TA3

Krátky prehľad správ

Hlas nepôjde do koalície s hnutím Republika, ktoré kritizuje za to, že chce zorganizovať referendum o vystúpení z NATO. Včera to povedal Peter Pellegrini. Tvrdí tiež, že jeho strana nebude spolupracovať so stranami, ktoré spochybňujú členstvo Slovenska v NATO a v Európskej únii.

Súd schválil dohodu o vine a treste pre bývalého šéfa finančnej polície Bernarda Slobodníka. Slobodník je bývalým šéfom Národnej jednotky finančnej polície NAKA a teraz ako kajúcnik usvedčuje v rôznych kauzách iné osoby. Špecializovaný trestný súd mu vymeral tri roky s podmienečným odkladom na štyri roky.

Súd v Manchestri uložil doživotný trest bez nároku na predčasné prepustenie zdravotnej sestre Lucy Letbyovej odsúdenej za vraždu siedmich novorodencov a pokus o vraždu ďalších šiestich. Polícia pritom špekuluje, že obetí mohlo byť ešte viac.

Dánsko a Holandsko oznámili, že poskytnú Ukrajine stíhačky F-16. Výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 sa už začal a bude trvať najmenej šesť mesiacov.

Peter Sagan nebude štartovať na Vuelte , TotalEnergies ho do Španielska neberie. Znamená to, že Sagan by mohol štartovať na Okolo Slovenska, ktoré pôjdu z Košíc do Púchova, isté to však nie je.

