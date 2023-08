Podcastové novinky: Chceli ste viac Piatočku, máte ho. Politiku zhrnie aj Volebný špeciál

Nový mesačný newsletter nielen o podcastoch SME.

Leto je ideálny čas na počúvanie podcastov. Pri vode, turistike, pri práci na záhrade alebo len tak, pri každodenných činnostiach. Veríme, že vás aj tento podcastový newsletter inšpiruje vypočuť si niečo nové.

Dozviete sa novinky z dielne denníka SME, zaujímavosti z podcastového sveta a odhalíme vám aj štatistiky, ktoré prezradia, ako sa vašim obľúbeným podcastom darí.

Vitajte pri prvom vydaní newslettra Podcastové novinky, ktorý budem každý mesiac zostavovať ja - Jana Maťková ako vedúca podcast a video oddelenia denníka SME.

Čo by vašim ušiam nemalo ujsť

V lete mávame v podcastoch denníka SME trošku voľnejší režim, na kvalite však neuberáme. Skôr naopak, tohtoročný júl bol tematicky veľmi silný.

V podcaste Ľudskosť mala moderátorka Barbora Mareková v dvoch epizódach rozhovor s Paťou Jarjabkovou. Možno si ju ešte pamätáte z kultovej televíznej relácie pre deti Od Kuka do Kuka. Z divadelnej herečky sa neskôr stala poslanecká asistentka a realitná maklérka. Dnes sa venuje ľuďom, ktorí sú blízko smrti.

V podcaste hovorí o svojom živote s mužom alkoholikom a o starostlivosti o dve deti, z ktorých jedno má zdravotné znevýhodnenie. Ale aj o tom, ako sa jej rozpadlo manželstvo i o prežívaní starnutia a o intimite v zrelšom veku.

V našom dennom podcaste Dobré ráno sa nevenujeme len politike či justičným kauzám, ale snažíme sa poukazovať aj na sociálne a systémové problémy v spoločnosti.

Moja kolegyňa a spolumoderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová sa s terapeutkou Dašou Malíkovou rozprávala o tom, ako polícia a celkovo spoločnosť pristupuje k obetiam násilia.

Hovorili o prípade, keď ženu zavraždil psychiatrický pacient, ktorý ju neustále sledoval. Nie je to ľahké počúvanie, ale je dôležité, aby sme neboli ľahostajní čo i len voči náznaku násilia.

Letné prázdniny sú spojené aj s výletmi po Slovensku a možno viacerí z vás navštívia Betliar, ktorý je spájaný s rodom Andrassyovcov. Práve o Júliusovi Andrássym bola aj epizóda podcastu Dejiny.

Moderátor Jaro Valent sa s Júliusom Barczim rozprával o jeho výchove, politickej kariére či o vzťahu k umeniu.

A aké by to bolo leto bez zmrzliny? No zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako biznis so sladkou mrazenou pochúťkou funguje? Či si v letných mesiacoch dokážu zarobiť toľko, aby vykryli menší záujem cez zimné mesiace alebo ako predajcovia odhadnú, koľko zmrzliny vyrobiť, aby sa počas dňa predala?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete v epizóde podcastu Index, kde sa moderátorka Eva Frantová rozprávala s majiteľom zmrzlinárne Jurajom Feketem.

Ako sa nám darilo v júli

Satirický Piatoček opäť obhájil prvenstvo v rebríčku najpočúvanejších podcastov denníka SME. Priemerne mal na epizódu vyše 44-tisíc prehratí a najpočúvanejšia bola epizóda s názvom Už si len vybrať, koho nevoliť.

Historicky najlepšie čísla zaznamenal podcast Ľudskosť, ktorý za júl získal takmer 130-tisíc prehratí. Najpopulárnejšie boli už spomínané epizódy s Paťou Jarjabkovou.

Úspešný mesiac má za sebou aj náš najnovší podcastový prírastok - filmové Vertigo. Filmoví kritici Juraj Malíček a Peter Konečný v ňom každú sobotu prinášajú recenzie na seriálové a filmové novinky.

Najpopulárnejšou epizódou bola podľa očakávaní Barbie vs. Oppenheimer. V kinách sa premietajú dva top filmy tohto leta.

Aké máme novinky

Volebný súhrn v Dobrom ráne

Šesť týždňov pred voľbami sme spustili v rámci podcastu Dobré ráno Volebný špeciál.

Zuzana Kovačič Hanzelová a zástupca šéfredaktorky denníka SME a autor politického newslettra Kontext Jakub Filo budú každú sobotu komentovať aktuálne udalosti z politiky a z predvolebnej kampane.

Ide o uvoľnenejší publicistický žáner, ktorý má slúžiť ako súhrn toho najdôležitejšieho z týždňa.

Jakub Filo a Zuzana Kovačič Hanzelová pri nahrávaní Volebného špeciálu Dobrého rána

Súčasťou každej epizódy sa môžete stať aj vy. Naši moderátori budú totiž odpovedať aj na vaše otázky týkajúce sa politického diania. Stačí, ak svoju otázku nahráte a pošlete ako hlasovku na túto emailovú adresu: zuzana.hanzelova@sme.sk

Podcasty SME sú už aj na YouTube

Volebný špeciál Dobrého rána nájdete aj na YouTube denníka SME, rovnako ako ďalšie pravidelné podcasty od SME.

Keďže rôzne prieskumy po celom svete zaznamenávajú nárast poslucháčov podcastov práve na tejto platforme, rozhodli sme sa, že svoj obsah ponúkneme okrem SME.sk a podcastových aplikáciách aj na YouTube.

Okrem Dobrého rána, Piatočka či Dejín tam nájdete aj technologický Klik, filmové Vertigo, Zoom, Ľudskosť, Index a Vizitu. Pri niektorých podcastoch zverejňujeme aj archív, keďže ide o stále aktuálne témy.

Za júl zaznamenali všetky naše podcasty zverejnené na YouTube vyše 415-tisíc prehratí.

Živé nahrávanie na bratislavskom Tyršáku

Počas celého leta ste mohli niektoré z našich podcastov vidieť aj naživo. Na bratislavskom Tyršáku sme nahrávali podcast Index o elektromobilite, Dobré ráno o aktuálnej predvolebnej atmosfére, podcast Vizita o tom, ako sa zdravo stravovať, Dejiny o tom, či sme skutočne rusofili.

Vychutnať ste si mohli aj niekoľko live nahrávaní relácie Rozhovory ZKH, ktoré ste si mohli vypočuť aj v audioverzii, napríklad rozhovor s komikom Bekimom Azirim - Bekim Aziri: Chodí mi hejt, že zarábam na svojom hendikepe.

V stredu 30. augusta uzatvoríme letnú outdoorovú sezónu na Tyršáku podcastom Piatoček spolu s hosťami: komikmi Jakubom Gulíkom a Andym Krausom.

Piatoček už aj vo videu

Podcast Piatoček zároveň spustil nový videoprojekt s názvom Piatoček v obraze. Nájdete ho na YouTube SME, ale aj na sociálnych sieťach Instagram či TikTok pod kontom piatocek_podcast. Tvorcovia v ňom satiricky komentujú tlačovky, diskusie alebo volebné spoty politických strán.

Vyslyšali sme prosby tých, ktorým nestačil Piatoček raz do týždňa, takže každú stredu sa môžete tešiť na novú videonádielku humoru.

Čo sa deje v podcastovom svete

Popularita podcastov z roka na rok rastie a vidieť to aj na vyššom záujme inzerentov. Kým v roku 2015 malo v úmysle inzerovať v podcaste len 10 percent značiek, v roku 2023 má záujem o reklamu v podcaste už 58 percent firiem. Ide tak o šesťnásobný nárast. Zároveň 8 z 10 mediálnych agentúr tvrdí, že už diskutovali o možnosti inzerovať v podcastoch.

Je však nesmierne dôležité, ako reklama v podcaste znie. Prieskum blogu Pacific Content tvrdí, že štyria z piatich poslucháčov automaticky preskakujú reklamu v podcaste, ak znie ako rádiová inzercia. Potvrdzuje sa, že podcastová inzercia musí byť ideálne naviazaná na tvorcu alebo tvorkyňu podcastu a musí byť za ňou obsahová kreatíva, ktorá nenarúša štruktúru podcastu.

Ak sa trošku pohybujete v podcastovom svete, mená ako Joe Rogen alebo Michael Barbaro vám nie sú neznáme. Kto ďalší stojí za najpočúvanejšími podcastmi? A aké produkčné spoločnosti vytvárajú najúspešnejšie z nich? The Hollywood Reporter vytvoril zoznam mien, ktoré by ste ako pravý podcastový fanúšik či fanúšička mali poznať.

Podcast Joe Rogana je už tradične najpočúvanejší podcast v USA, potvrdil to aj rebríček top podcastov z druhého kvartálu. Za ním nasleduje true crime podcast Crime Junkie a denný spravodajský podcast The New York Times – The Daily. V zozname top 50 podcastov od Edison Research nájdete určite veľa tipov na počúvanie.

Podcastový tip na záver

Písali si dlhší čas. Ona mu posielala šteklivé zvádzajúce fotografie, hovorila mu, že je najlepší z najlepších, on sa cítil polichotený a žiadaný. V istom momente ho poprosila o peniaze. Na lieky, nákup potravín, na vyriešenie ťažkej životnej situácie. A on jej ich ochotne dal. Je vám tento príbeh povedomý?

Čoraz častejšie sa stretávame so správami o internetových podvodoch, ktoré sú založené na nadväzovaní internetových vzťahov. Novinárka Hannah Ajala si však všimla istý opakujúci sa prvok. Množstvo podvodníkov používa ako svoju identitu fotky tej istej osoby a na internete ju nájdete pod menom Janessa Brazil. Kto to je a existuje vôbec?

Podcastová miniséria Love, Janessa od BBC World Service a CBC vás zoberie na vzrušujúcu cestu po hľadaní osoby z fotografií a odhalí vám aj biznis internetových scamerov. Skvelá investigatíva, výborný príbeh aj podcastové spracovanie.

Ďakujeme, že ste náš nový newsletter Podcastové novinky prečítali do konca. Ak máte nejaký postreh alebo tip na vylepšenie, napíšte na jana.matkova@sme.sk

