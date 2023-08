Dobré ráno: Sebarozvoj za tisíce s manipulatívnymi praktikami. O čom je ezokoučing?

Tržby koučiek sa pohybujú v miliónoch.

Chcete sa stať kráľovnou či ženou zázrakov, využiť svoju energiu naplno? Zaplaťte tisíce eur a my vám s tým pomôžeme.

Ezoterické sebarozvojové kurzy lákajú na radikálnu zmenu života a nájdenie vnútornej sily, no odborníci upozorňujú, že zaváňajú manipuláciou a označujú ich za takzvané psychošmejdstvo.

Naša kolegyňa Soňa Jánošová niekoľko mesiacov pozorovala aktivity dvoch transformačných koučiek a zúčastnila sa aj na ich kurzoch. Čo na nich zažila a prečo možno považovať ich praktiky za nebezpečné?

Odpovie moderátorke Jane Maťkovej v podcaste Dobré ráno práve Soňa Jánošová.

Krátky prehľad správ

Doterajší riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč končí vo funkcii. Na návrh vlády ho odvolala prezidentka Zuzana Čaputová. Na čele tajnej služby ho nahradí jeho námestník Tomáś Rulíšek.

Vláda odsúhlasila dva návrhy na skrátené legislatívne konanie, ktoré predloží do parlamentu. Prvý sa týka situácie s pediatrami a druhý Trestného zákona. Podľa premiéra Ódora pre ne teraz hľadajú podporu medzi poslancami, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza.

Ukrajinci sa priblížili k druhej línii ruskej obrany, tá by mohla byť slabšia​, uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny v novej analýze. Od júna inštitút nepozoroval, že by sa do oblasti až na výnimky presunuli nové ruské jednotky.

India ako prvá krajina úspešne pristála blízko južného pólu Mesiaca. Všetky predchádzajúce misie na Mesiac pristáli blízko rovníka. Na južnom póle budú skúmať prítomnosť vody.

Platy profesionálnych vojakov sa od septembra zvýšia približne o päť percent , oznámil minister obrany Martin Sklenár. Zvýšenie platov ministerstvo pokryje zo svojich zdrojov. Nebude teda na úkor iných rezortov.

