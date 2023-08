Odborník na železnice: Sme v strede Európy, no aj vlaky s tovarom nás radšej obídu

O budúcnosti nákladnej dopravy s Martinom Polákom.

V roku 2015 sa naprieč Európou prepravilo 19 miliárd ton tovaru. Až tri štvrtiny cestu absolvovali v nákladiakoch.

Do roku 2030 však množstvo prepravovaného tovaru stúpne ešte o pol miliardy ton. Bez väčšieho zapojenia železníc to bude znamenať, že na cestách pravdepodobne pribudne ďalší milión kamiónov.

Sú ale železnice na niečo také pripravené? Máme dosť vagónov, ako je na tom infraštruktúra a čo Slovensko? Nebudú nás nákladné vlaky kvôli katastrofálnej infraštruktúre obchádzať ešte viac ako doteraz?

Aj na to v novej časti podcastu Index odpovedá Martin Polák, poradca pre nákladnú dopravu z Medzinárodnej železničnej únie v Paríži.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Pre slovenských pestovateľov jabĺk, hrušiek, broskýň a marhúľ tento rok zrejme nebude najlepší. Odhaduje sa, že celková úroda marhúľ môže byť až o polovicu nižšia ako vlani a jabĺk by mohlo byť menej o 13,6 percenta. Predstavuje to najnižšiu úrodu jabĺk za posledných sedem rokov. Vyplýva to z pravidelných odhadov úrody ovocia, ktoré vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.

Slovenské elektrárne a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne. Prvé palivo by malo prísť do jedného roka od schválenia jeho použitia.

Slovenskí podnikatelia sa môžu uchádzať o dotáciu na výstavbu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá, ktorú vyhlásilo ministerstvo hospodárstva. Celkovo si firmy rozdelia viac ako 6 miliónov eur. Podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Petra Šveca by sa vďaka tejto výzve malo postaviť 800 pomalších nabíjačiek a 360 rýchlonabíjačiek.

V krajinách Európskej únie sa definitívne skončila výroba a dodávky klasických trubicových žiariviek. V obchodoch bude umožnený už iba ich dopredaj. Domácnosti aj úrady sú tak odkázané na náhradu týchto spotrebičov LED svietidlami. Úspora spotreby energie na osvetlenie by mala výmenou dosiahnuť približne 30 percent.

Za prelet slovenským vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Jedným z dôvodov vysokých nákladov za traťové navigačné služby sú aj veľmi vysoké benefity pre zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve. Vyplýva to z aktuálnej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu.

Ceny benzínu aj nafty minulý týždeň opäť vzrástli. Vyplýva to z najaktuálnejších údajov Štatistického úradu. Rast bol ale miernejší oproti tomu, čo slovenskí motoristi zažili niekoľko týždňov dozadu. Podľa analytičky 365. bank Jany Glasovej sa dá mierny pokles cien očakávať až po skončení dovolenkovej sezóny.

