Ľudia majú radšej stromy, ako svojich susedov

Máme radi stromy. Vyplýva to z novej britskej štúdie, ktorá skúmala náš vzťah k stromom a lesom v našom okolí. Ukázalo sa, že hodnotu rastlín vnímame, horšie to je, ak by sme pre ne mali čosi urobiť.

Iný tím sa pozrel na dopady nudy na školské výsledky. Vedcov prekvapilo, že študenti sa dokážu nudiť aj počas skúšok.

Viac sa dozviete v podcaste TECH_FM.

