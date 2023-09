V kinách je drsný Denzel Washington a na streamoch opäť mimozemšťania

Tipy na nové filmy a seriály.

Najnovšia epizóda podcastu denníka SME Vertigo sa bude venovať kino novinkám aj streamovacím službám. Ak máte chuť na inteligentnejšiu akciu v rámci možností žánru, predstavíme si tretí diel Equalizeru s Denzelom Washingtonom v hlavnej úlohe.

Ambicióznu kinematografiu budú v našich kinách zastupovať francúzsko-panamský film slávnej režisérky Claire Denis s názvom Hviezdy na poludnie (Stars at Noon). A rovnako aj koprodukcia až šiestich krajín, ktorú viedol český režisér Dan Svátek – Dve slová ako kľúč.

Zo streamovacích služieb sa snažíme upozorniť skôr na tituly, ktoré by vám mohli ujsť. Preto sa pozrieme na druhú sezónu pozoruhodného amerického seriálu Invázia (Invasion) a rovnako aj na atmosférický rumunský triler v uzavretom priestore lode s názvom Obzor (To the North).

Mimochodom druhý diel Duny sa posúva (čo už určite viete), ale čo možno ešte nie, že David Fincher dokončil svoju novú krimi s Michaelom Fassbenderom v hlavnej úlohe. Povieme si teda, aké máme očakávania a ktoré zaujímavé filmy budú mať premiéru na 80. ročníku filmového festivalu v Benátkach.

