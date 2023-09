Z politika spisovateľ. Prečo vydal Radoslav Procházka svoj debut pod pseudonymom

Bývalý politik sa pustil do beletrie.

Ústavný právnik a bývalý politik Radoslav Procházka píše aj beletriu. V prvej časti podcastu hovorí o Ústave Slovenskej republiky, ktorú kedysi nazval „puzzlami poskladanými z náhodných záchvatov velikášstva“. Dozvieme sa, ako ústava vznikala a ako dlho to trvalo.

„Ak by ústava mala zachrániť národ, kládli by sme na ňu príliš vysoké ambície,“ vysvetľuje. Je presvedčený o tom, že ústava nemôže zachrániť národ predtým, čo je v ňom zlé. To musí urobiť občianska spoločnosť.

Radoslav Procházka bol spolutvorcom novely, ktorá upravuje situáciu, keď vládne vláda bez dôvery. Čo ukázala prax? Aj na tieto otázky odpovie moderátorovi Pavlovi Sybilovi. Spolu sa pozrú na ústavu ako na literárny text.

V druhej časti podcastu Radoslav Procházka hovorí o svojich spisovateľských ambíciách. Je vášnivým čitateľom beletrie. Mal vnútornú potrebu písať a vyskytol sa mu časový priestor, ktorý nechcel premrhať: „Záhaľka vo mne vzbudzuje výčitky“.

Dozviete sa, prečo svoj vydarený debut „Na brehu spieva dav“ napísal pod pseudonymom. Vďaka sociálnym sieťam v ňom hlavná hrdinka zažíva peklo.

„Dav na internete dokáže šialené veci,“ tvrdí autor.

V závere rozhovoru spomenie svojich obľúbených spisovateľov: „Pavel Vilikovský je pre mňa vrcholom slovenskej románovej tvorby“ a prezradí aj to, o čom bude jeho tretia beletristická kniha.

