Iné jedlo, posteľ aj režim. S čím všetkým sa musí dieťa vyrovnať v škôlke?

Hostkou Vizity bola školská psychologička Veronika Kevely.

Prvý deň v materskej škole sprevádzajú silné emócie. Tie neprežívajú len deti, ale aj rodičia.

Niektorí odborníci dokonca tento deň prirovnávajú k pomyselnému prestrihnutiu pupočnej šnúry. Je to prvýkrát, keď rodičia opustia svoje dieťa na dlhší čas, ide teda o veľkú životnú zmenu.

"Prvý deň v materskej škole je náročný pre oboch: deti aj rodičov. Hlavnú úlohu tam podľa mojich skúseností hrá dôvera, a to vo viacerých rovinách. Napríklad, ako veľmi rodič dôveruje presvedčeniu, že materská škola je pre dieťa dôležitá a tiež ako veľmi dôveruje svojmu dieťaťu, že zvládne byť od neho na istý čas odlúčené," vysvetľuje v podcaste Vizita školská psychologička Veronika Kevely.

Dôležitá je aj sebadôvera dieťaťa a to, či dôveruje rodičom.

"Dôverujem im, že ma nechávajú na bezpečnom mieste, kde mi bude dobre, kde ma budú mať radi a ktoré budem mať rado ja. To je to, čo by si dieťa malo odnášať. V neposlednom rade je dôležité, ako rodič dôveruje inštitúcii, v ktorej zanecháva svoje dieťa a profesionalite pedagogického personálu," dodáva expertka.

V novej epizóde sa s redaktorkou Denisou Koleničovou rozprávali o tom, čo a ako vníma trojročný človek alebo aké veci by mali ovládať deti pred nástupom do škôlky. Prebrali aj to, či treba brať plač ako niečo alarmujúce.

Odporúčanie: Po vypočutí podcastov nám často píšete, že vás téma zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac - z filmov, podcastov alebo z kníh. A tak sme sa rozhodli, že ku každej epizóde pridáme odporúčanie moderátorky alebo hosťa či hostky na zdroje, z ktorých sa môžete dozvedieť o danej téme viac.

K aktuálnemu dielu vybrala knihy Veronika Kevely. Všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť o detskom mozgu a vzťahovej väzbe viac, odporúča nasledovné diela: Detský mozog vysvetlený rodičom (Bilbao Álvaro), Cesta ku šťastnému dětství (Catherine Gueguen) a Efekt pripútania (Peter Lovenheim).

Redaktorka Denisa Koleničová a psychologička Veronika Kevely. (zdroj: SME)