Dobré ráno: LGBTI ako pliaga? To nebolo prerieknutie

Sme krajina, ktorá má stále v sebe ľudáctvo?

Písmo: A - | A + diskusia ( 2 ) Zdieľať

Predseda KDH nazval queer ľudí pliagou a povedal, že sú rovnako nebezpeční ako korupcia. Predtým sa zase časť verejnosti búrila proti novému plagátu divadla DPOH, na ktorom sú ukrajinská aj dúhová zástava a preškrtnutý fašistický znak.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sme pred voľbami a táto kampaň je špinavá, no znamená to, že Slovensko je stále ľudáckou krajinou alebo krajinou, kde ľudácke témy zaberajú? A prečo v sebe máme takúto nenávisť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Beaty Balogovej.

Zdroje zvukov: TV Markíza, TV JOJ, AP, Facebook/SMER-SD, Facebook/Milan Mazurek

Krátky prehľad správ

Vláda by mala dôslednejšie riešiť nelegálnu migráciu a povolať aj armádu na stráženie hraníc. Myslia si to starostovia obcí Malá Čalomija a Lesenice z okresu Veľký Krtíš, ktoré zasiahla vlna nelegálnej migrácie z Maďarska. Utečenci pritom u nás nechcú zostať, chcú pokračovať ďalej na Západ.

Polícia pri preverovaní nelegálnych migrantov zachytila aj dvoch teroristov. Informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran, podozriví sa nachádzali na európskych zoznamoch. Hamran tiež povedal, že ho mrzí, že sa téma nelegálnej migrácie zneužíva v predvolebnej kampani.

Deficit štátneho rozpočtu sa ďalej prehlbuje. Medziročne sa zhoršil o 145 percent. Ku koncu augusta dosiahol schodok 3,729 miliardy eur, pred rokom bol o 2,2 miliardy nižší.

Turecký prezident Erdogan včera pricestoval do ruského letoviska Soči na rozhovory s Vladimirom Putinom o obnovení dohody o exporte ukrajinských potravín cez Čierne more. Turecko sa snaží oživiť dohodu podporovanú OSN, ktorá umožňovala bezpečný prechod obilia z troch ukrajinských čiernomorských prístavov.

Rusko napadlo malvérom mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ktoré používa ukrajinská armáda. Oznámilo to britské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti. Malvér použila ruská skupina Sandworm, ktorá pracuje pre ruskú vojenskú spravodajskú službu GRU.

Odporúčanie

Leto je už za nami, ale letné, trošku oddychové čítanie nemusí. Možno si totiž ešte spomínate na to veľké leto, ktoré ste kedysi dávno prežili. To formatívne, to zásadné, to leto, keď sa možno zmenil beh vášho života. Ak sa tam chcete vrátiť a ak si chcete prečítať peknú knižku, dnes odporúčam Veľké leto Ewalda Arenza.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.