Dobré ráno: Zdravotníctvo kolabuje, detskí lekári chýbajú

Lekári podali výpovede z detských pohotovostí, systém kolabuje.

Na Slovensku máme problém s lekármi špecialistami. A špeciálne máme problém s nedostatkom lekárov, ktorí sa zameriavajú na starostlivosť o deti.

Chýbajú detskí psychiatri, chýbajú pediatri vo všeobecnosti a prejavuje sa to aj na detských pohotovostiach, ktoré budú musieť zavrieť.

Čo sa teda deje, prečo nemáme lekárov a čo s tým plánujeme robiť?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: Denník N, TA3, TV Markíza, Youtube/Sme Rodina

Krátky prehľad správ

Špecializovaný trestný súd upustil od peňažného trestu pre Bohuša Garbára z kauzy vyzvedačstva pre Rusko. Pôvodne dostal okrem podmienečného trestu odňatia slobody aj peňažný trest vo výške 15-tisíc eur. Samosudca to zdôvodnil tým, že Garbár nemá príjem ani majetok. Garbár pôsobil ako spravodajský kontakt pre dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky GRU. Jej dôstojníci mali pôsobiť pod krytím diplomatickej misie ruskej ambasády.

Polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku migrujú do iného štátu. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu schválila vláda.

Spotreba plynu na Slovensku po dvoch mesiacoch rastu opäť klesla. Vyplýva to z aktuálnych údajov zverejnených spoločnosťou SPP - distribúcia. Takmer celý pokles spotreby zabezpečili veľkoodberatelia.

Pri Bachmute znovu zúria ťažké boje, priznáva ukrajinská armáda. Dôvodom je, že Ukrajinci sa snažia z východného frontu vytlačiť zakopané ruské jednotky. Ukrajinská armáda tiež upozorňuje na situáciu na severovýchode krajiny, kde sa Rusko má chystať na odvetu.

Ruský pilot, ktorý s vrtuľníkom Mi-8 prešiel na stranu Ukrajiny, dostane 500-tisíc dolárov. Ukrajinská spravodajská služba zároveň vyzýva ostatných Rusov, aby spravili rovnaký krok.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je herné: čaká nás celkom nabitá jeseň, takže ak hľadáte spôsob odreagovania, vyskúšajte nejakú videohru. Napríklad nový Baldurs Gate alebo Starfield, ktorý vyšiel len včera.

