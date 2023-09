Psychiatrička Paulinyová: Partnerky alkoholikov trpia ilúziou, že im dokážu pomôcť

Alkoholik sa postupne stáva ťažko dysfunkčným, hovorí psychiatrička.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

Aj na Slovensku sa postupne rozrastá koncept svojpomocných 12 krokových skupín, ktorý vznikol pred vyše 80 rokmi v USA. Pôvodne vznikol pod názvom anonymní alkoholici a dodnes sa väčšina týchto skupín sa zameriava na alkoholičky a alkoholikov, ktorí sa pokúšajú abstinovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

12 krokov však postupne začali využívať aj ďalšie skupiny ľudí, s iným typom problémov. Niektoré skupiny sú tu pre ľudí, ktorí vyrástli v dysfunkčných rodinách, s rodičom závislým od alkoholu, a trpia následkami traumatizácie. Ďalšie sa zameriavajú na ľudí, ktorí žijú s alkoholikom v manželstve, či inom blízkom vzťahu (Al-Anon) a trpia takzvanou spoluzávislosťou, teda predstavou, že alkoholikovi dokážu pomôcť a zachrániť ho. Iné zas pomáhajú deťom alkoholikov (Alateen).

Barbora Mareková sa bola na jednu z týchto skupín pozrieť a v novej epizóde Ľudskosti sa o svojich pozorovaniach rozpráva so psychiatričkou Martinou Paulinyovou.

“Alkoholik sa postupne stáva ťažko dysfunkčným,” vraví Martina v podcaste. “Mení sa jeho správanie, prestáva byť spoľahlivým, funkčným a celé jeho okolie tým trpí a snaží sa ho zachrániť, zmeniť a snaží sa mu pomôcť.”

Vysvetľuje, ako koncept svojpomocných skupín vznikol a čo nám o ich účinnosti hovorí aktuálne vedecké poznanie. Priblíži 12 krokov, na ktorých program stojí a v čom, podľa nej, môže spočívať ich terapeutická hodnota. Rozprávajú sa o výhodách svojpomocných skupín a o prípadných rizikách.

“Ten program využíva podobné princípy ako skupinová psychoterapia a ľudia sa tam cítia veľmi prijatí,” vraví Martina. “Je tam priateľská atmosféra a prichádza tam ku kolektívnej skúsenosti a možnosti učiť sa od druhých. Ľudia získavajú informácie o alkoholizme a obnovuje sa tam aj ich sebaúcta.”

Spomenuté v podcaste:

- My name is Bill (film, r. 1989) - When Love Is Not Enough: The Lois Wilson Story (film, r. 2010)

Hostka odporučila knihy:

- Anonymní Alkoholici (kolektív anonymných autorov/iek)

- Koniec spoluzávislosti (Melody Beattie)

- Dýchat pod vodou (Richard Rohr)

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.