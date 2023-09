Počas predvolebnej kampane sa poslucháči opäť vracajú k politickým témam

Štatistiky podcastov SME za august 2023.

Parlamentné voľby sa pomaly blížia a môžeme to vidieť aj na počúvanosti našich podcastov.

Počas júla poslucháči politické témy príliš nevyhľadávali. To sa ale počas augusta postupne menilo a s predvolebnou kampaňou začali podcasty s politickými témami znova naberať čísla počúvanosti.

Dobré ráno sa vracia k svojim stabilným číslam

Náš vlajkový podcast Dobré ráno prešiel počas júla citeľným pokles poslucháčov. V období dovoleniek a prázdnin poslucháči venovali svoj čas skôr podcastom s celospoločenskou alebo satirickou tematikou.

V auguste sa ale znova vrátil k stabilným číslam a oproti júlovým 1 320 534 prehratiam zaznamenal počas augusta 1 615 322 prehratí.

Podcast Dobré ráno v auguste pokračoval so špeciálnymi pondelkovými epizódami, v ktorých ste mohli počuť napríklad podcast Vertigo či Index.

V auguste sme pre našich poslucháčov tiež spustili novinku v podobe volebných špeciálov Dobrého rána, ktoré budú vychádzať každú sobotu.

Naši kolegovia Zuzana Kovačič Hanzelová a Jakub Filo v nich spolu podrobne rozoberajú politickú situáciu pred voľbami a tiež odpovedajú na otázky poslucháčov.

Za august sa stala najpočúvanejšou epizódou Dobrého ráno Súperi sú jasní. Čaká sa na štart ostrej kampane s 61 427 prehratiami.

Za ním nasledovali dve epizódy spojené s vojnou na Ukrajine a spoločenskou situáciou v Rusku. Epizóda Rusi ničia obilie, v Moskve vybuchujú budovy s 57 557 vypočutiami a diel Zavraždili Prigožina. Čo sa teraz stane v Rusku? s číslom 51 605.

Dejiny aj Piatoček ste mohli zažiť v auguste naživo

Počas augusta sme vám predstavili naživo ďalšie dva obľúbené podcasty denníka SME. Na Tyršáku ste mohli vidieť živé nahrávanie podcastu Dejiny aj Piatoček.

Záznam zo živého nahrávania podcastu Dejiny je tiež najpočúvanejšie dielom mesiaca. Sú Slováci naozaj rusofili? Vzťah k Rusku od Štúra až podnes mal 23 243 poslucháčmi.

Za celý mesiac si podcast Dejiny získal 130 396 poslucháčov. Vďaka záznamu živej diskusie z Tyršáku mali Dejiny výborné čísla aj na YouTube, kde má táto epizóda momentálne 53 735 vzhliadnutí.

Nebol by to Piatoček, ak by za sebou znova nemal dobrý mesiac. Svoju počúvanosť opäť zvyšoval a z júlových 232 548 navýšil čísla počúvanosti na 270 974 prehratí.

Tak ako Dejiny, aj Piatoček ste v auguste mohli zažiť naživo na Tyršáku. Záznam z diskusie, ktorého súčasťou boli okrem moderátora Piatočku Adama Blaška aj komici Jakub Gulík a Andy Kraus, si môžete vypočuť v podcastových aplikáciách alebo pozrieť na YouTube Ľahký Piatoček s Andym. Aj vďaka tejto live epizóde nazbieral Piatoček celkovo 120 055 prehratí na YouTube za mesiac august.

Najpočúvanejším dielom Piatočka sa stal piatočkový kampaňový špeciál Kde je Edo? s 51 630 poslucháčmi.

Rozhovory ZKH aj Ľudskosť napriek letnej pauze udržali svoju počúvanosť

Hoci mali Rozhovory ZKH skoro do polovice augusta letnú pauzu, na číslach sa to príliš neodrazilo.

Z júlových 314 718 prehratí klesla počúvanosť na 238 026. To je dokonca viac ako za mesiac jún, kedy sme v klasickom režime zaznamenali 224 381 poslucháčov Rozhovorov ZKH.

Po letnej pauze ste mohli zažiť Rozhovory ZKH opäť naživo, a to na Tyršáku s Michalom Handzušom a aj v košickej Tabačke v diskusii so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.

Hoci boli tieto dve epizódy naživo, potvrdili svoju obľúbenosť aj u poslucháčov. Diel s Michalom Handzušom: Nemôžete sa čudovať Ukrajincom, že Rusom nechcú podať ruky zaznamenal nazbieral za august 18 785 prehratí a záznam rozhovoru so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom: Nikdy som neevidoval také agresívne útoky na políciu, prokuratúru a súdy ako dnes len nepatrne vyššie číslo, 18 828 poslucháčov.

Svoju popularitu ďalej ukazuje aj náš podcast Ľudskosť. Napriek tomu, že počas celého augusta nevyšiel ani jeden nový diel, podcasty Ľudskosť si vypočulo 55 860 poslucháčov.

Čísla na našom YouTube kanáli mala Ľudskosť dokonca takmer rovnakú ako za predchádzajúci mesiac, a to 29 272 vzhliadnutí.

Počúvanosť skupiny podcastov denníka SME

Ďalšie podcasty denníka SME si udržali čísla počúvanosti pri svojich stabilných hraniciach.

Oplatí sa ale spomenúť ekonomický podcast Index. Ten svoje čísla počúvanosti oproti predchádzajúcemu mesiacu viac ako zdvojnásobil na 53 325 prehratí.

Najpočúvanejšou epizódou sa stala epizóda epizóda s dovolenkovou témou Slováci sa sťažujú na drahé Chorvátsko. Chybu však robia aj oni s číslom 12 561 prehratí. Oproti ostatným augustovým dielom je až v dvojnásobnom náskoku počúvanosti.

Obľúbený podcast Vertigo svoje čísla počúvanosti opäť navyšoval a z júlových 55 274 nazbieral za august 60 807 prehratí. Epizóda zameraná na streamovacie služby 12 skrytých filmových pokladov na Netflixe, HBO Max a SkyShowtime. Svojími číslami predbehla ďalšie diely podcast Vertigo tak tiež o dvojnásobok tak ako podcast Index.

Podrobnejšie sa na to môžete pozrieť nižšie, v našich grafoch vývoja počúvanosti.

