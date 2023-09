Diastázu netreba brať na ľahkú váhu. Môže spôsobiť vážne problémy

Hostkami Vizity boli Monika Šichmák Bočová a Klára Kozáčiková.

"Nikdy v živote som sa necítila taká zronená, zničená, ubolená, v depresii," priznala po pôrode v príspevku na instagrame profesionálna akrobatka Monika Šichmák Bočová.

Jej pôrod sa nezaobišiel bez komplikácií. Najprv prišiel nečakaný akútny cisársky rez, neskôr sa pridali aj problémy s diastázou, teda rozstúpením brušných svalov.

Šok nastal, keď na prvej rehabilitácii zrazu nezvládla zdvihnúť nohu ani niekoľko centimetrov od cvičiacej podložky. "Môj mozog dal síce pokyn, ale telo vôbec nereagovalo. Akoby tam chýbala spojka medzi mozgom a telom," opisuje chvíle, keď sa cítila slabá a bezradná.

Pri bruchu väčšinou riešime len to, či je veľké, malé, oblé, alebo ploché. No dôležité je najmä to, či je dostatočnou oporou pre chrbticu a vnútorné orgány. Práve vtedy totiž môžeme povedať, že je funkčné. A to je tiež dôvod, prečo môže byť diastáza po pôrode veľkým problémom.

"Diastáza sa uvádza ako rozstup priameho brušného svalu, teda rectus abdominis. Vzniká následkom oslabenia väzivového tkaniva, ktoré spája spomínaný sval. Nazýva sa linea alba. V tehotenstve sa toto tkanivo prirodzene rozširuje, aby malo dieťa väčší priestor na rast a tiež aby netrpeli vnútorné orgány. Je normálne, že sa to počas tehotenstva deje," vysvetľuje v podcaste Vizita fyzioterapeutka Klára Kozáčiková, ktorá pracuje v súkromnej klinike Rehab klinik.

"Diastázu však považujeme za väčší rozstup. Rozlišujeme totiž rozstup brušného svalu, ktorý je do jedného centimetra, prípadne centimetra a pol. Tento rozstup má veľmi veľa ľudí, možno takmer každý z nás. Pri diastáze je rozstup väčší, väčšinou od centimetra a pol až nad dva centimetre. To už vie veľmi ovplyvniť zdravie. A to nielen ženské," dodáva.

Ženy, ktoré ňou trpia, majú často ťažkosti s peristaltikou čriev, s únikom moču, oslabeným panvovým dnom či s bolesťou chrbtice.

V novej epizóde Vizity sa fyzioterapeutka Klára Kozáčiková a Monika Šichmák Bočová, majiteľka Centra vzdušnej akrobacie, rozprávali s redaktorkou Denisou Koleničovou o tom, aké komplikácie so sebou diastáza prináša, koľko žien po pôrode trápi a tiež, prečo je dôležitá rehabilitácia.

Odporúčanie: Po vypočutí podcastov nám často píšete, že vás téma zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac - z filmov, podcastov alebo kníh. A tak sme sa rozhodli, že ku každej epizóde pridáme odporúčanie moderátorky alebo hosťa či hostky na zdroje, z ktorých sa môžete dozvedieť o danej téme viac.

Tento týždeň by som vám rada odporučila Gyncast, podcastovú minisériu denníka SME o gynekologických a pôrodníckych témach. Moderuje ho Janka Imrichová a jej stálym hosťom je primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne Peter Kaščák.

Redaktorka Denisa Koleničová s Klárou Kozáčikovou a Monikou Šichmák Bočovou. (zdroj: SME)

Respondentky: Monika Šichmák Bočová : vyštudovala právo a získala doktorát na univerzite Komenského v Bratislave. Ako bývala reprezentantka v modernej gymnastike a profesionálna akrobatka mala vždy blízko k športu. Po vysokej škole spojila svoju vášeň a lásku k športu s prácou snou a založila vlastný športový klub vzdušnej akrobacie. Aktuálne trénujú v dvoch Centrách vzdušnej akrobacie, kde vychovávajú mladé talenty vo vzdušnej akrobacii, ale hodiny majú aj pre širokú verejnosť a dospelých klientov, ktorí si radi prídu zašportovať a naučiť sa niečo nové a netradičné.

: vyštudovala právo a získala doktorát na univerzite Komenského v Bratislave. Ako bývala reprezentantka v modernej gymnastike a profesionálna akrobatka mala vždy blízko k športu. Po vysokej škole spojila svoju vášeň a lásku k športu s prácou snou a založila vlastný športový klub vzdušnej akrobacie. Aktuálne trénujú v dvoch Centrách vzdušnej akrobacie, kde vychovávajú mladé talenty vo vzdušnej akrobacii, ale hodiny majú aj pre širokú verejnosť a dospelých klientov, ktorí si radi prídu zašportovať a naučiť sa niečo nové a netradičné. Klára Kozáčiková: vyštudovala fyzioterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Rada pracuje s dospelými, ale aj s deťmi. Pri terapii využíva rôzne koncepty a metódy, pre čo najlepšiu a najefektívnejšiu liečbu – neurálnu mobilizáciu a prácu s periférnymi nervami, cvičenie, prácu s fasciou, detskú DNS a prvky lymfodrenáže. Aktuálne pracuje v súkromnej klinike Rehab klinik.

