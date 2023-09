Dobré ráno: Kollárove kauzy so ženami ťahajú Sme rodina mimo parlamentu

Čo sa pred voľbami deje okolo Borisa Kollára.

Boris Kollár hovorí o antikampani a naozaj to aspoň zvonku vyzerá ako vybavovanie si účtov.

Bývalé milenky obviňujú lídra Sme rodina z nezáujmu o deti, z nátlaku a interrupcií. V pozadí sa objavujú mená z mafiánskych zoznamov, vplyvné aj závadové osoby, spravodajské hry aj Slovenská informačná služba.

Dnes sa teda na kauzu Kollár vs. Kollár lepšie pozrieme. Tomáš Prokopčák sa pýtal Barbory Plávalovej a Michala Katušku.

Zdroje zvukov: SME, Youtube/Ema Ferusová, Facebook/Boris Kollár, Denník N, TV JOJ

Krátky prehľad správ

Od zrušenia mimoriadneho stavu nás delí len krok. Tvrdí to premiér Ódor, zrušenie mimoriadneho stavu trvá podľa neho dlho, pretože sú naň naviazané viaceré záležitosti. Napríklad distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu. Mimoriadna situácia kvôli pandémii covidu bude podľa premiéra pravdepodobne zrušená 15. septembra. Mimoriadny stav v súvislosti s vojnou na Ukrajine bude platiť aj naďalej.

Alojz Hlina sa ospravedlnil LGBTI+ ľuďom za to, ako sa k nim správajú niektorí príslušníci konzervatívneho spektra. Bývalý predseda KDH, ktorý dnes kandiduje za SaS, reagoval na súčasného šéfa kresťanských demokratov Milana Majerského.

Mossad sa obáva, že Rusi by mohli dodať Iránu vyspelé zbrane, ktoré by ohrozovali Izrael. Irán by mal za to podľa šéfa Mossadu Davida Barnea Rusku dodať okrem dronov aj rakety krátkeho a dlhého doletu.

Slovenské filmy ocenili na festivale v Benátkach. Film Svetloplachosť, ktorý slávny festival uvádzal v nezávislej sekcii Special Events, získal cenu Europa Cinemas Label. V Benátkach ocenili aj maďarsko-slovenský film Vysvetlenie, film získal hlavnú cenu sekcie Horizonty.

Odporúčanie

Poznáme ho stáročia, stáročia sa ho učíme. Lenže prvý Newtonov pohybový zákon sme mali vďaka drobnej chybe preložený nesprávne. Alebo teda: nesprávne sme vnímali, ako to Isaac Newton pôvodne myslel. Príbeh tohto drobného rozdielu v základnom kameni našej dnešnej fyziky spísal magazín Scientific American v článku Po tristo rokoch objavili chybný preklad v Newtonovom prvom zákone a tento text je mojim dnešným odporúčaním.

