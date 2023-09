Dobré ráno: Zima prichádza. Čo to spraví s vojnou na Ukrajine?

Chýba munícia, Rusi si hľadajú spojencov.

Ukrajinci útočia na ruskú flotilu na okupovanom Kryme, špekuluje sa o ďalšej veľkej mobilizácii v Rusku a Putin si hľadá spojencov, takže sa stretáva so severokórejským diktátorom.

Čo sa teda na Ukrajine deje a čo s tým má Izrael, ktorý sa bojí zbližovania Ruska a Iránu a či Putinovi ostala naozaj už len Severná Kórea?

Tomáš Prokopčák sa pýta bezpečnostného analytika Matúša Halása z českého Ústavu mezinárodních vztahů v Prahe.

Zdroj zvukov: BBC

Krátky prehľad správ

Dezinformácie o migrácii cez Slovensko komplikujú prácu polícii. Včera to povedal policajný prezident Štefan Hamran. Dodal tiež, že zavedenie hraničných kontrol po celej hranici s Maďarskom je neuskutočniteľné z personálnych aj z technických dôvodov.

Igor Matovič včera narušil tlačovku Smeru o migrácii, došlo nielen na nadávky, ale aj na fyzickú potýčku, kopance a päste. Matovič kopol Roberta Kaliňáka, ktorý sa mu snažil vziať z rúk mikrofón, Matoviča zase päsťou udrel kandidát Smeru Richard Glück. Na bitku politikov pred Úradom vlády sa pozrie aj polícia.

Ústavný súd odmietol ústavnú sťažnosť Mariana Kočnera v prípade odpočúvania porád s jeho obhajcami vo väzbe. Advokát Marek Para avizuje podanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva.

Ukrajina takmer dokončila opravy energetických systémov, ktoré poškodili ruské útoky počas predchádzajúcej zimy. Krajina tvrdí, že tak je pripravená na tohtoročnú zimu. Ruské útoky minulý rok spôsobili rozsiahle škody na energetickej infraštruktúre, čo viedlo k častým výpadkom v dodávkach elektrickej energie. Momentálne má však Ukrajina silnejšiu protivzdušnú obranu.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba narazil na zvláštne stopy v atmosfére vzdialenej exoplanéty. Ďalekohľad totiž pri telese K2-18b vzdialenom zhruba 125 svetelných rokov videl dimetylsulfid, chemickú látku, ktorú na Zemi vytvára iba život. Pozorovanie však bude potrebné overiť, zároveň to ešte neznamená, že teleskop narazil na mimozemšťanov.

Odporúčanie

Urobte si radosť. Ja som napríklad na staré kolená – dobre, tak v prichádzajúcom strednom veku – zistili, že by možno nebolo odveci sa naučiť aspoň trošičku tancovať. Určite však každý máte veci, ktoré ste nikdy neurobili alebo si len na ne nikdy nenašli čas. Tak dnes odporúčam skúsiť to, pustiť sa do nich a urobiť si radosť.

