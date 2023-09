Klik: Sporíme sa, je nový iPhone 15 hanba?

Komentovaný prehľad technologických správ.

Písmo: A - | A + diskusia ( 1 ) Zdieľať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Užitočné odkazy

Témy podcastu

Zlý krok Unity

Hack v Las Vegas

Roblox ukazuje cestu pre vývoj hier

Životopis Elona Muska

Hádka o iPhone 15

Debakel Unity

(zdroj: Unity)

Správa pôvodne vyšla v newslettri Herný update.

Jeden z najpopulárnejších nástrojov na tvorbu hier sa vlastnou vinou dostal do hlbokej krízy. Herný engine Unity, ktorý pri tvorbe hier využívajú malé aj veľké štúdiá, ohlásil, že si od developerov bude pýtať peniaze za každú inštaláciu hry na nové zariadenie.

Nové platby vo výške 20 centov za inštaláciu sa majú týkať hier, ktoré budú mať viac ako 200-tisíc inštalácií a prekročia hranicu 200-tisíc dolárov v tržbách. Poplatok však znepokojil najmä menších vývojárov, ktorí predávajú tituly lacnejšie či v balíkoch, a opakovaná platba vo výške 20 centov im môže výrazne osekať marže.

V niektorých scenároch by hra vďaka popularite mohla dostať vývojára do straty. Pri hrách predávaných vo veľkej zľave, ktorú si potom používateľ nainštaluje na viacero zariadení, sa môže stať, že na predanej licencii hry vývojár vlastne prerobí.

Nie je pritom jasné, ako by sa Unity vysporiadalo s pirátskymi inštaláciami, či ako presne budú fungovať inštalácie hier v balíkoch od Humble Bundle či z predplatného Game Pass.

Unity tvrdí, že má vlastnú technológiu na rozlíšenie nelegálnych inštalácií hry, čo vzbudzuje otázku o tom, aké dáta vlastne firma zbiera bez toho, aby o tom vývojári či hráči jasne vedeli.

Ďalším problémom je, že firma sa pokúša zmenu presadiť aj pre už vydané hry. Inak povedané, ak ste pred piatimi rokmi vytvorili hru pod Unity, firma chce od januára pýtať peniaze za inštalácie podľa nových podmienok.

Zmena má začať platiť od začiatku roka 2024, no komunita vývojárov sa začala v deň oznámenia pomerne hlasno búriť. Niektoré štúdiá, vrátane tvorcov populárnej hry Among Us, ohlásili, že ak zmeny začnú platiť, svoje hry prepíšu do iného nástroja.

Unity strávilo prvý deň vysvetľovaním podmienok, no nateraz sa zdá, že dôvera vývojárskej komunity utrpela nezvratné škody.

Hack v Las Vegas

Hotel Bellagio od MGM Resorts v Las Vegas. (zdroj: MGM Resorts)

Kasína v Las Vegas majú za sebou niekoľko dní, počas ktorých hackeri odstavili ich IT systémy. Nefungovali kartičky na odomykanie izieb, časť herných automatov ani parkovanie.

Financial Times má dobrý súpis toho, ako sa hackerom podarilo odstaviť miliardový biznis.

Roblox má zaujímavú umelú inteligenciu

Herná platforma Roblox ukázala nástroj, ktorý umožňuje vytvárať herné prostredia aj mechaniky pomocou četu s generatívnou umelou inteligenciou.

Podobné technológie v Roblox, ale aj ďalších nástrojoch, môžu od základu zmeniť spôsob, akým sa do herného biznisu dostávajú noví talentovaní dizajnéri a nápady.

Celý blog Robloxu o nových nástrojoch stojí za prečítanie, pravdepodobne ukazuje, kam sa herný priemysel bude hýbať v nasledujúcich rokoch.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/GHZZffgRvkw

Nová biografia Elona Muska

Obálka knihy Elon Musk od spisovateľa Waltera Isaacsona. (zdroj: Simon & Schuster)

Legendárnemu spisovateľovi Walterovi Isaacsonovi, ktorý sa preslávil aj biografiou Steva Jobsa, zakladateľa Apple, vyšla cez týždeň nová kniha, biografia Elona Muska.

Isaacson začal o biografii hovoriť s Muskom v lete 2021, keď ešte miliardár nebol natoľko kontroverznou globálnou osobnosťou.

Kniha sa začína Muskovým detstvom a postupne odhaľuje jeho motivácie, a snaží sa nájsť v skorom živote dôvody, ktoré ho ženú aj dnes dopredu.

Isaacson približuje aj to, ako sa Musk stal najprv milionárom a ako založil všetky svoje spoločnosti až po neslávnu akvizíciu X, predtým Twitter.

Biografia okamžite vyvolala svetovú kontroverziu, pretože Isaacson v nej píše, ako sa v roku 2022 rozhodol Musk ochromiť ukrajinský postup voči Rusku na Kryme vďaka vypnutiu a nerozšíreniu internetového pripojenia cez svoju súkromnú satelitnú internetovú sieť Starlink. Podrobnejšie to vysvetlil náš kolega Matúš Krčmárik.

Kniha priniesla aj ďalšie doteraz nepublikované informácie, napríklad o akvizícii X (Twitteru) alebo o tom, že s hudobníčkou Grimes mal aj tretie dieťa, pomenované Techno Mechanius (Tau), o ktorom verejnosť predtým nevedela.

Dobré recenzie na knihu majú New York Times aj magazín New Yorker.

Skvelý profil Isaacsona mimochodom priniesol New York Magazine.

Apple predstavil nové iPhony 15 a hádame sa, či je USB 2 hanba

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/-HmaAl2X09E

K predstaveniu nových iPhonov sme nahrali celý Klik špeciál s Michalom Hájekom, vyšiel v stredu.

Počas nahrávania sme sa nevedeli dohodnúť, či je alebo nie je hanba to, že štandardné iPhony 15 majú síce USB-C konektor, ale Apple sa rozhodol pre verziu USB 2 a nie 3, tú majú len Pro modely.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Klik špeciál: Apple s iPhonom 15 neohúril, bude lepšie fotiť, ale nejde o revolúciu Čítajte