Dobré ráno: Smer to ešte nemá vyhraté. Rozhodnú nerozhodnutí voliči

Voľby nás čakajú o necelé dva týždne.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Robert Fico by bol jediný, kto by vedel zostaviť vládnu koalíciu. Aspoň tak to vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu NMS Market Research pre denník SME.

Tri demokratické strany by sa totiž podľa volebného modelu do parlamentu nedostali, Progresívne Slovensko by tak prišlo o potenciálnych spojencov. Smer si pritom bude môcť vyberať z viacerých možností, otázne je, ako veľmi silný bude chcieť byť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Viac sa o podrobnostiach prieskumu aj o trendoch v preferenciách jednotlivých strán rozpráva Jana Maťková v podcaste Dobré ráno s Mikulášom Hanesom, analytikom spoločnosti NMS Market Research.

Zdroje zvukov: Markíza, Youtube/SMER-SSD

Krátky prehľad správ

Približne 61 percent zaregistrovaných voličov na voľbu poštou zo zahraničia ešte nehlasovalo. Obálka s hlasom musí byť doručená do podateľne ministerstva vnútra najneskôr do piatka 29. septembra 12:00.

Koalícia Modrí, Most-Híd sa účasti v parlamentných voľbách za žiadnych okolností nevzdá. Jej líder Mikuláš Dzurinda chce, aby si ľudia uvedomili váhu svojho hlasu.

Vojna na Ukrajine sa tak rýchlo neskočí, vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rozhovore pre nemeckú mediálnu skupinu Funke. "Musíme sa pripraviť na dlhú vojnu."

Slovenská vláda rozhodla o zákaze dovozu ukrajinského obilia na národnej úrovni. Embargo bude platiť do konca roka a na rovnaké štyri komodity, teda pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Európska komisia embargo nepredĺžila.

Súd vzal do väzby 54-ročného muža, ktorý je obvinený v prípade zmiznutia 22-ročnej študentky v Bratislave. Ide o preventívnu väzbu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Ak mu bude dokázaná vina, hrozí mu až 15-ročný trest.

Odporúčanie

Ak máte radi krimi a napínavé scény, odporúčam vám pozrieť si film Shorta. Ide o dánsky akčný thriller, v ktorom sa odohráva spor medzi políciou a obyvateľmi obávanej kodanskej štvrte. Filmoví hrdinovia stoja pred niekoľkými morálnymi dilemami, ktoré sa viažu k policajnej brutalite a rasovému napätiu. Film Shorta nájdete na Edisonline.sk.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár