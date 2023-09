Dobré ráno: Žilinka má priveľa moci, pustil sa už aj do sporu s prezidentkou

Naznačuje tajomné rozhodnutie.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Maroš Žilinka sa vrátil z pracovnej cesty rovno na tlačovku. Teda na vyhlásenie bez otázok.

Zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá si od neho pýtala jeho rozhodnutia podľa paragrafu 363, aby vedela či podať alebo nepodať disciplinárku na generálneho prokurátora. Žilinka to vníma ako nátlak a naznačil aj to, že v krátkej dobe ohlási svoje zásadné rozhodnutie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zuzana Kovačič Hanzelová sa v Dobrom ráne rozprávala so šéfom domácej redakcie Matúšom Burčíkom.

Zdroje zvukov: SME, Investigace.cz

Krátky prehľad správ

Vyše 44 percent občanov si myslí, že budúca vláda by mala urobiť rozhodnutie, ktorým by sa Slovensko úplne zbavilo závislosti od ruského plynu, ropy a jadrového paliva. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24.

Rizikové skupiny ľudí by mali na jeseň zvážiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19, odporúča hlavný hygienik Mikas i ministerstvo zdravotníctva. Očkovanie by malo byť dostupné aj bez objednania.

Asociácia nemocníc Slovenska apeluje na dofinancovanie sektora zdravotníctva v tomto roku vo výške 300 miliónov eur. Je podľa nej potrebné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v doposiaľ poskytovanom rozsahu.

Kyjev podá žalobu na Poľsko, Maďarsko a Slovensko za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Uviedol to ukrajinský obchodný zástupca Taras Kačka pre server Politico.

S Joeom Bidenom ako kandidátom nie sú spokojní ani voliči demokratov , jeho volebný súboj s Trumpom by bol podľa prieskumov vyrovnaný. Rok pred voľbami čelia demokrati kritike, prečo nenašli niekoho lepšieho a mladšieho.

Odporúčanie

Nedávno som si na Netflixe pozrela krimi seriál Pieces of her. Ak máte radi napätie a detektívku, je to aj pre vás. Pripravte sa na to, že prvé tri diely vám nebude nikto sympatický.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.