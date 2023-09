Dobré ráno: Vojenskí tajní draho nakupovali, peniaze končili u Gučíka a Kohúta

Polícia hovorí o škode 74 miliónov eur.

Funkcionári vojenského spravodajstva vrátane riaditeľov, exprezident Slovenského zväzu ľadového hokeja a aj podnikateľ Michal Gučík - 16 osôb a dve firmy sú obvinené z manipulácie nákupov vo vojenskom spravodajstve.

K rozkrádaniu desiatok miliónov eur malo podľa polície dôjsť v rokoch 2013 až 2020, keď bol premiérom Robert Fico. Ide tak o ďalšiu veľkú zatýkaciu akciu krátko pred voľbami, polícia však odmieta, že by išlo o plánované načasovanie.

Viac sa o kauze porozprávala v podcaste Dobré ráno Jana Maťková s Michalom Katuškom, redaktorom domácej redakcie denníka SME.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Parlament opäť nebol uznášaniaschopný a nemohol tak otvoriť mimoriadnu schôdzu ku kontrole hraníc s Maďarskom. Z potrebných minimálne 76 poslancov sa prezentovalo len 70 z nich. Ďalší pokus príde dnes o 9:00.

Miliardár Elon Musk naznačil, že chce spoplatniť všetkým užívateľom prístup k sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter. Je to podľa neho jediná možnosť, ako sa zbaviť takzvaných botov a taktiež falošných účtov na tejto sieti.

Maďarsko naznačuje, že tak skoro nemusí rozhodnúť o členstve Švédska v NATO. Dôvodom sú najmä politické rozpory a najnovšie aj video z roku 2019 kritizujúce stav maďarskej demokracie.

Azerbajdžan včera porušil prímerie s Arménskom a podnikol raketové a delostrelecké útoky na Náhorný Karabach. Pod intenzívnou paľbou bolo administratívne stredisko Stepanakert aj ďalšie mestá a dediny.

Od mája zomrelo v deviatich utečeneckých táboroch v Sudáne v dôsledku osýpok a podvýživy viac ako 1 200 detí. Detský fond OSN vyjadril obavy, že tisíckam novorodencom hrozí smrť do konca tohto roka.

Odporúčanie

Zaujímajú vás novinky a trendy v popkultúre? Podcast Into It od magazínu Vulture by mohol byť práve pre vás. Ale nepredstavujte si ho ako ľahké štebotanie o nových pesničkách Beyoncé. Práve naopak.

Moderátor Sam Sanders spolu so svojimi hosťami a hostkami kriticky rozoberajú témy, ktoré aktuálne túto scénu pália - obťažovanie herečiek na filmovom pľaci, problémy s copyrightom, enormne vysoké ceny lístkov za koncert či nástup umelej inteligencie v kultúrnom priemysle. Podcast Into It vychádza dvakrát do týždňa a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.

