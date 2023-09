Stratég: Ak začnete zle, stratíte roky. Čas je pritom pri investovaní najdôležitejší

S Michalom Nalevankom o najpálčivejších otázkach pri investovaní.

Až 90 percent finančného majetku Slovákov je stále uloženého v bankách. Podľa Národnej banky Slovenska na finančných trhoch, ktoré spoľahlivo dokážu prekonať infláciu a generovať zhodnotenie, investuje len šesť percent z nás.

Mnohých odrádza neskúsenosť, aj nevedomosť. Zmätok majú v spôsobe investovania, ale aj v tom, do čoho peniaze vôbec vložiť.

Podľa čoho sa teda rozhodovať, ak má človek voľných niekoľko desiatok tisíc eur alebo sa len obáva, či bude mať dosť peňazí na dôchodku? A ako to je so zdaňovaním výnosov z investovania?

Aj na to v novej časti podcastu Index odpovedá investičný stratég digitálnej platformy Moneyhoon Michal Nalevanko.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

V polovici septembra sa výnos na 10-ročných dlhopisoch Slovenska vyšplhal na 3,9 percenta, čo je porovnateľné s Gréckom. Znamená to, že si na chod štátu požičiavame tak draho ako balkánska krajina, ktorá pred viac ako dekádou takmer skrachovala. Je to len jeden z mnohých indikátorov, že Slovensko hospodári zle a nebezpečne sa zadlžuje. Viac o tom, aké to má dôsledky sa dozviete v texte Jozefa Ryníka.

Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Ľudovít Ódor, za účasti ministra hospodárstva Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka.Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť. O pomoci pre ďalšie ekonomické subjekty podľa Ódora rozhodne ďalšia vláda.

Od 1. októbra zvýši Sociálna poisťovňa druhýkrát v tomto roku sumy minimálneho dôchodku. Základná suma sa za 30 rokov dôchodkového poistenia zvýši z 365,7 eura na 389,9 eura mesačne. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Zvýšenie minimálnych dôchodkov sa týka približne 60-tisíc poberateľov. Sociálna poisťovňa ich pritom zvýši automaticky, nie je potrebné posielať žiadosť.

Pestovatelia pšenice dostanú mimoriadnu finančnú podporu, ktorá im má vykompenzovať dovoz obilia a olejnatých semien z Ukrajiny vo výške 15,7 milióna eur. Podľa ministra pôdohospodárstva Jozefa Bíreša budú peniaze automaticky vyplatené do konca roka. Kompenzácie by pritom malo dostať asi 8000 pestovateľov.

Vláda schválila opatrenie, ktoré má od októbra znížiť nároky na dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie štátnych príslušníkov tretích krajín pracujúcich v zamestnaniach s vysokou pridanou hodnotou. Po novom bude stačiť ukončenie trojročného vysokoškolského štúdia. Vláda chce takto prilákať a uľahčiť príchod vysokokvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín na slovenský pracovný trh.



V uplynulých troch dekádach krajiny Európskej únie investovali do rozvoja cestnej infraštruktúry až 1,5 trilióna eur. Naopak, do železníc, ktoré sú považované za udržateľný a ekologickejší spôsob dopravy len 930 miliárd. Cestná sieť sa tak zväčšila o viac ako 30-tisíc kilometrov, železničná o 15-tisíc kilometrov prišla. Vyplýva to z výsledkov štúdie, ktoré zverejnila organizácia Greenpeace.

