Psychologička: Pri traumatizácii v detstve si obeť neraz osvojí videnie páchateľa

Ide o obranný mechanizmus.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Tento týždeň Barbora Mareková pokračuje v rozhovore so psychologičkou a psychoterapeutkou Hanou Vojtovou. V prvej časti rozhovoru Hana vysvetlila, ako vzniká takzvané disociatívne prežívanie, ktoré je následkom traumatizácie v detstve. Ide o obranný mechanizmus, keď sa deti naučia odpájať sa od fyzických alebo aj psychických podnetov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnej epizóde Hana vysvetľuje, ako terapeutky a terapeuti pomáhajú dospelým ľuďom takéto odpájanie sa uzdraviť.

“V psychotraumatológii sa vždy dívame na to, ako môže to, s čím človek prichádza, súvisieť s tým, čo zažil. A aké majú tie veci, ktoré zažil a nespracoval, teraz dôsledky,” vraví Hanka v podcaste.

“A keď toto začíname objavovať, tak sa aj u komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy (CPTSP) a aj u disociatívnej poruche identity (DID) začína objavovať niečo ako problematické detstvo alebo vyrastanie - zväčša je to dysfunkčná rodina alebo týranie, zanedbávanie a niekedy aj sexuálne zneužívanie. U ľudí s DID to môže byť tak, že tieto veci mohli byť dokonca aj úplne zabudnuté a začínajú objavovať až v priebehu terapie. Alebo sa objavili pred terapiou, ale nejakým nečakaným spôsobom. Tie spomienky sú často uložené vo vrstvách, že najprv sa objavia tie, v uvodzovkách, najnevinnejšie, a až postupne sa dostávame k tým naozaj ťažkým zážitkom,” dodáva.

Hanka rozpráva o tom, ako sa diagnostikuje a lieči aj takzvaná disociatívna porucha identity (DID), ktorá je najzávažnejším následkom následkom traumatizácie v detstve, aký dnes poznáme.

Vysvetlí tiež, prečo si traumatické zážitky z detstva nemusíme pamäta, a ako vyzerá proces ich postupného odkrývania. Rozprávajú sa aj o takzvanej identifikácii s páchateľom - teda o tom, prečo máme my ľudia sklon brániť človeka, ktorý nám v detstve ubližoval a preberať jeho vysvetlenia a názory na to, čo sa dialo alebo deje.

Spomenuté v podcaste:

Trauma a disociace - Bolest vnitřního rozdělení (Hana Vojtová)

Hostka odporučila knihy:

Pema Chödrön (autorka) - všetky knihy a prednášky dostupné na internete

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.