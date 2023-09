Dobré ráno, volebný špeciál: V stranách stúpa nervozita, do volieb je len týždeň

Sobotný súhrn týždňa so Zuzanou Kovačič Hanzelovou a Jakubom Filom.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Vitajte pri predvolebnom sobotnom Dobrom ráne. Dnes o tom, že máme za sebou prvé predvolebné debaty a do volieb zostáva len týždeň. V niektorých stranách stúpa nervozita, v niektorých nádej, že vyhrajú voľby. A ako vždy odpovieme aj na vaše otázky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Volebný špeciál pre vás prinášame každú sobotu, kedy zhrnieme najdôležitejšie udalosti z týždňa, kampane, politických udalostí. Sobotným Dobrým ránom vás sprevádzajú Zuzana Kovačič Hanzelová a Jakub Filo.

Otázky k voľbám, kampani či politických stranám do nasledujúcej epizódy Dobrého rána nám zasielajte do utorka 26. septembra do 12:00 na mail zuzana.hanzelova@sme.sk, ideálne vo forme hlasovky. Do predmetu napíšte Otázka do volebného špeciálu.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár