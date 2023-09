Dobré ráno: Matovič má kompro na Sulíka, Fico sa dobre baví

Pár dní pred voľbami vytiahli kompromitujúce správy.

Pár dní pred voľbami vytiahol Igor Matovič na Richarda Sulíka kompromateriály, ktoré vraj ktosi po Bratislave ponúkal za milión eur.

Majú usvedčovať šéfa SaS, že sa pri presadzovaní návrhov v zdravotníctve koordinoval s Jaroslavom Haščákom z Penty, že nehájil záujmy Slovenska, alebo aspoň Igora Matoviča.

Môže to spôsobiť, že SaS sa nedostane do parlamentu? A nie je väčším problémom, že Matovič má správy zo Sulíkovho mobilu?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta Jakuba Fila.

Krátky prehľad správ

Rodičia a priatelia LGBTI+ ľudí apelujú na všetkých rodičov, aby sa spolu s nimi postavili na obranu detí. Včera sa obrátili na rodičov detí neplnoletých i dospelých, detí s akoukoľvek farbou pleti, detí akejkoľvek orientácie, rodu či identity, akejkoľvek národnosti či detí s hendikepom aj bez neho a vyzvali ich, aby nedovolili po deťoch šliapať a ozvali sa a vyjadrili nesúhlas. Žiadajú tiež, aby deti neponižovali ani politici a predstavitelia cirkvi.

Až 80,2 percenta respondentov si myslí, že budúca vláda by mala zreformovať Slovenskú informačnú službu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry AKO pre JOJ 24. Že SIS treba reformovať, hovorili najmä ľudia do 49 rokov.

Ukrajina tvrdí, že pri útoku na velenie Čiernomorskej flotily prišiel o život veliteľ flotily admirál Viktor Sokolov . Rusko takúto informáciu nepotvrdilo. Ukrajina tiež tvrdí, že pri útoku zomrelo 34 dôstojníkov. Ďalších 105 Rusov bolo zranených.

Rusko zaradilo predsedu Medzinárodného trestného súdu Piotra Hofmaňského na zoznam hľadaných osôb. ICC v marci tohto roka vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Schránka so vzorkami z planétky Bennu pristála na Zemi. Odobrala ich ešte v roku 2020 sonda OSIRIS-REx americkej NASA. Misia umožní vedcom zistiť, z akých látok sa planétka Bennu skladá, čo nám prezradí veľa nielen o minulosti našej slnečnej sústavy, ale môže nám pomôcť aj v prípade, ak by sa takéto teleso nachádzalo na kolíznom kurze so Zemou.

