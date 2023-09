Nižšie dane manželom, aj príspevok na elektromobil. Hovoria vôbec programy strán o šetrení?

S analytikom INESS Vlachynským aj o tom, ako chcú strany riešiť rozvrátený rozpočet.

Aj keď volebné programy strán nie sú smerodajné a, ako sa hovorí, papier znesie veľa, aspoň do istej miery dokážu napovedať, akým smerom sa tá ktorá strana plánuje uberať.

Kým niektorí však svojej vízii o budúcnosti Slovenska venovali vyše 300 strán, iní všetko zhrnuli do desaťbodovej zmluvy.

Aký je teda pohľad politikov na verejné financie a ich konsolidáciu? S akými riešeniami prichádzajú a ktoré z nich vôbec dávajú zmysel? A čo školstvo a zdravotníctvo? Programy ktorých strán sa im venujú dostatočne?

Na to všetko v novej časti podcastu Index odpovedá analytik INESS Martin Vlachynský.

Moderuje Eva Frantová.

Prehľad správ

Londýnske letisko Gatwick tento týždeň obmedzuje počet letov. Dôvodom opatrení, ktoré prijalo druhé najrušnejšie letisko britskej metropoly, je aj šírenie COVID-19 medzi zamestnancami riadenia letovej prevádzky. Letisko vo vyhlásení uviedlo, že do nedele bude vybavovať maximálne 800 letov denne.

Už v druhej polovici tohto roka by mali vďaka klesajúcej inflácii reálne mzdy na Slovensku medziročne rásť v okolí 2 až 3 percent. Podobný vývoj by mal pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Na základe svojej aktuálnej septembrovej prognózy na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Inflácia by sa podľa nej mala postupne znižovať k piatim percentám v budúcom roku a bližšie k úrovni dvoch percent v ďalších rokoch.

Spúšťanie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa dostalo do záverečnej fázy. Po približne roku od zavezenia prvej palivovej kazety do reaktora zvýšili Slovenské elektrárne jeho výkon na nominálnu hodnotu 471 megawattov. Na tomto výkone vykonajú elektrárne záverečné skúšky energetického spúšťania, po ktorých bude nasledovať 144-hodinový preukazný chod.

Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami plne nevyužilo potenciál prostriedkov Európskej únie. Poverená podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková o tom informovala v utorok na konferencii s názvom 15 rokov (ne)využitých eurofondov, kde predstavila white paper s odporúčaniami pre budúcu vládu, ako túto situáciu zlepšiť. Vašáková tvrdí, že Slovensko prestalo dobiehať bohatšie štáty, a to aj z dôvodu, že dlhodobo málo investuje. Navyše, veľkú časť verejných investícií nahrádzajú eurofondy, ktoré nevie efektívne čerpať.

Ukrajina vyviezla od začiatku septembra necelých 1,6 milióna ton obilia. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o viac než polovicu. Poukázali na to údaje ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva. Dôvody prudkého poklesu exportu ministerstvo nezverejnilo, obchodníci s obilím a poľnohospodárske zväzy však ako dôvod uviedli blokádu čiernomorských prístavov a nedávne útoky Ruska na prístavy na Dunaji.

Ministri Európskej únie schválili novú emisnú normu Euro 7. Emisné limity pre autá už nie sú také prísne, ako v pôvodnom návrhu. Tiež sa podarilo dohodnúť realistickejší časový rámec zavedenia normy. Ľahké úžitkové vozidlá, ktoré nebudú spĺňať normu, sa po novom budú môcť registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia.

