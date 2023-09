Dobré ráno: Premiér varuje pred gréckou cestou, musíme šetriť

Prečo premiér Ódor bije na poplach.

Je dva dni pred voľbami, od dnes platí moratórium a do toho prišiel pred pár dňami premiér Ódor s tvrdeniami, že Slovensku môže hroziť grécka cesta.

Musíme preto urýchlene upratať verejné financie, pretože sa nám dlh môže vymknúť spod kontroly.

Ako zle na tom Slovensko je, či našej krajine hrozí krach a čo sa s tým dá urobiť?

Tomáš Prokopčák sa pýta ekonomického redaktora Indexu Jozefa Ryníka.

Zdroj zvukov: JOJ 24

Krátky prehľad správ

Ódorov kabinet je pripravený vládnuť dovtedy , kým sa nevytvorí stabilná vláda. Slovensku hrozí povolebný pat, úradnícka vláda je však pripravená. Ódor preto včera vyzval ľudí, aby v sobotu išli voliť.

Policajná inšpekcia preveruje, či nedošlo k úniku informácií. Správy Sulíka s Haščákom môžu totiž pochádzať zo zadržaných mobilov exšéfa Penty, ktoré polícia získala v decembri 2020. Zároveň vtedy polícia prelomila zabezpečenie týchto telefónov a dostala sa k ich obsahu.

Ak bude Slovensko pokračovať v aktuálnom tempe čerpania eurofondov z predchádzajúceho programového obdobia, riziko ich nevyčerpania bude približne na úrovni 100 miliónov eur. Po rokovaní vlády to avizoval premiér Ódor.

Azerbajdžan zatkol bývalého lídra vlády Náhorného Karabachu Rubena Vardanjana. Po útoku Azerbajdžanu na toto územie sa pokúsil prejsť do Arménska. Vardanjan je podnikateľ, ktorý riadil separatistickú vládu Náhorného Karabachu.

Holandsko chce poslať prvú skupinu stíhačiek F-16 na Ukrajinu v roku 2024, uviedla to jeho ministerka obrany. V rozhovore pre MSNBC vysvetlila, že tento krok je možný, keďže Holandsko prechádza na novšie stroje F-35. Podobne je to aj v Nórsku a Dánsku, termín dodania na Ukrajinu závisí od výcviku ukrajinských pilotov, ktorý by mal trvať šesť až osem mesiacov.

Odporúčanie

A keďže už máme to moratórium, skúste ho využiť. Dnes odporúčam nerozčuľovať sa nad politikou a špeciálne nad politikmi, urobiť si nejakú radosť a v sobotu to choďte hodiť niekomu, s kým sa dokážete aspoň ako-tak stotožniť.

