Dobré ráno: Ak nepôjdeme voliť, vytrestáme len samých seba

Nejdem voliť, lebo môj hlas nezaváži a navyše vždy ma politici sklamú. Možno tiež okolo seba počúvate podobné vyjadrenia a možno sa s nimi stotožňujete aj vy sami. V spoločnosti cítiť skepsu a roztrpčenie z fungovania tejto krajiny.

Aj preto sme v denníku SME v posledných dňoch priniesli 17 príbehov ľudí, ktorí aj napriek výhradám majú k Slovensku vrúcnu vzťah a robia všetko pre to, aby sa tu žilo lepšie.

Reportáže priniesla redaktorka Katarína Kozinková, ktorá je hostkou v podcaste Dobré ráno spolu so šéfredaktorkou denníka SME Beátou Balogovou. Moderuje Jana Maťková.

Krátky prehľad správ

Útočník, ktorý v bratislavskej Dúbravke strieľal v noci zo stredy na štvrtok z okna na ľudí, mal podľa policajného prezidenta Hamrana čistý register trestov. Streľbu považujú policajti zatiaľ za skratové konanie. Dvaja zranení po streľbe zostali po operácii hospitalizovaní v nemocnici

Na Okresnom súde Žilina sa nanovo začal proces s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou v kauze Fatima . Prípad začal pôvodne v auguste 2022 prejednávať trnavský súd, no po zásahu Ústavného súdu ho preložili do Žiliny.

Ak by bol budúcoročný štátny rozpočet vyrovnaný, ekonomika by sa prepadla takmer o 6,5 percent. Došlo by k poklesu miezd o 4 percentá a nárastu nezamestnaných o 130-tisíc ľudí. Vyplýva to z prognózy, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií.

Budúcnosť Ukrajiny je v NATO. Povedal to generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidenta Zelenského. Dodal, že Aliancia bude stáť na strane Kyjeva tak dlho, ako to bude potrebné.



Severokórejský vodca Kim Čong-un vyzval na prudké zvýšenie výroby jadrových zbraní. Počas zasadnutia parlamentu tiež vyhlásil, že jeho krajina by mala zohrať väčšiu rolu v koalícii krajín konfrontujúcich USA počas „novej studenej vojny“.

Odporúčanie

Čaká nás volebný víkend a vy ho môžete prežiť spolu s nami. Celú sobotu budeme na SME.sk monitorovať priebeh volieb, večer prinesieme informácie z volebných štábov jednotlivých politických strán a po 22:00 môžete postupne sledovať s nami na webe sčítavanie hlasov.

V nedeľu od deviatej hodiny ráno budeme mať live vysielanie s kolegyňou Zuzanou Kovačič Hanzelovou, ktorá si do štúdia pozve zástupcov a zástupkyne rôznych politických strán, zároveň budú výsledky volieb komentovať aj komentátori denníka SME.

V nedeľu vydáme k výsledkom aj mimoriadne vydanie Dobrého rána.

