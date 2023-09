Deväť žien a jeden muž. Desať najlepších poviedok ovládli ženské autorky

Literárna súťaž Poviedka prebieha už 27 rokov.

Víťazkou dvadsiateho siedmeho ročníka literárnej súťaže Poviedka sa stala Lucia Pálinkáš. „Toto bola jediná poviedka, ktorú som zatiaľ napísala, respektíve jediná, ktorú som aj dokončila.“ Doposiaľ sa do žiadnej podobnej súťaže neprihlásila, ani nič nepublikovala. Literatúra je však súčasťou jej života: „Veľa čítam a pracujem v kníhkupectve.“

Víťazná poviedka má názov „Pod nechtami čisto“ a jej autorka priznáva, že text je do veľkej miery autobiografický. „Myslím, že preto som vyhrala túto súťaž, lebo v mojej poviedke sú obrazy, ktoré mnohí z nás poznajú z detstva a zachytila som ich formou, ktorá sa porote páčila.“

Hostkou podcastu je aj predsedníčka poroty Nicol Hochholczerová. Opisuje, ako súťaž prebiehala, ako na začiatok dostali všetci členovia poroty osemkilové anonymné balíky textov na čítanie.



„Písanie je pre mňa intímna záležitosť,“ hovorí. „Ako porotkyňu súťaže Poviedka ma dojímalo, že autori sú ochotní podeliť sa o svoje vnútorné svety a pozorovania s rizikom, že nebudú úspešní.“



Tvrdí, že všetky poviedky prihlásené do súťaže spája špecifická citlivosť voči sebe, voči svetu. Citlivosť, ktorú autori vedia vnímať a vedia ju podať. Je presvedčená o tom, že krátke prózy majú svoje čaro: „Poviedky ako žáner sú super, máte to na pár ciest električkou a nebude vás mrzieť, že to musíte zatvoriť pred koncom.“

Herečka Michaela Fech v úvode podcastu prečíta ukážku z víťaznej poviedky.

