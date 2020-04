Podcast Dobré ráno prekročil milión prehratí v marci. Poslucháčov zaujímali voľby a koronavírus

Pozrite si podcastové štatistiky za marec.

7. apr 2020 o 18:13 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Počúvanosť podcastov denníka SME v marci znova prekročila hranicu jedného milióna celkového počtu prehratí všetkých podcastov.

Dobré ráno počúvalo priemerne 28-tisíc poslucháčov na jeden diel, celková počúvanosť prvýkrát prekročila jeden milión prehratí.

Skok v počúvanosti podcastu bol spôsobený významnými spravodajskými udalosťami (parlamentné voľby a koronavírusová kríza) a projektom Rozprávky SME, v rámci ktorého herec Robert Roth čítal každý večer rozprávky pre deti.

[Podcast Rozprávky SME nájdete aj samostatne na Apple podcastoch, Spotify alebo na webe SME.sk, kde si ho môžete vypočuť.]

Najpočúvanejšou platformou pre podcasty SME naďalej zostávajú Apple podcasty, no v marci výrazne stúpla aj počúvanosť priamo na webe SME prostredníctvom audio prehrávačov v článkoch.

Takmer 18 miliónov prehratí podcastov

Najpočúvanejším dielom podcastu Dobré ráno bola epizóda z pondelka 2. marca 2020 s názvom Držme Matovičovi palce, potrebuje to on aj my.

Celková počúvanosť podcastov SME od vzniku dosiahla ku koncu marca takmer 18 miliónov prehratí jednotlivých dielov (presne to bolo 17 931 499).

Druhým najpočúvanejším podcastom SME bol v marci boli Rozhovory ZKH, v ktorých sa Zuzana Kovačič Hanzelová venovala najmä skladaniu novej vlády Igora Matoviča a dôsledkom globálnej pandémie na Slovensku.

Počúvanosť podcastov vo svete klesla

Viaceré analytické spoločnosti zaoberajúce sa štatistikami podcastov alebo firmy, ktoré poskytujú podcastový hosting (teda priestor, kde tvorcovia podcastov nahrávajú svoje podcasty), potvrdili v marci pokles počúvanosti kvôli globálnej pandémií.

Napríklad analytická platforma Podtrac vo zverejnenom blogu na konci marca hlásila pokles až 8 percent u všetkých podcastov v Spojených štátoch.

Počúvanosť stúpala len spravodajským podcastom, i keď Spotify na svojom blogu oznámil, že stúpla aj počúvanosť lifestylovým a podcastom venujúcim sa zdraviu, ale aj detským podcastom.

Web Axios to vysvetľuje tým, že ľudí naozaj zaujímajú najmä správy a nižšia počúvanosť je spôsobená aj zmenou návyku u ľudí - veľa poslucháčov počúva podcasty pri presune do práce alebo priamo v práci.

To potvrdil aj minuloročný prieskum poslucháčov podcastov, ktorý uskutočnil denník SME.

