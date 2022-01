Čo počúvať? Podcastové tipy od tvorcov podcastu Dobré ráno

Váš sprievodca dobrými podcastmi.

Poznáte to. Chcete si vypočuť nový podcast, no neviete aký. Snažíte sa nájsť niečo, čo vás bude baviť alebo vám prinesie objasnenie aktuálnych tém, ale strácate sa v množstvách rôznych titulov a ani neviete, ktoré z nich stoja za váš čas.

Máme pre vás pomôcku. Zostavili sme playlist našich obľúbených podcastov, pri ktorých sa snažíme oddychovať a ktorými sa inšpirujeme.

V zozname Podcastové tipy Dobrého rána na Spotify nájdete odporúčania na slovenské aj zahraničné podcasty, ktoré sa venujú spravodajstvu, ekonomike, vážnym spoločenským témam, ale aj humoru.

Spravodajstvo naše každodenné

V Dobrom ráne žijeme témami, ktoré aktuálne hýbu Slovenskom aj svetom, a tak aj my počúvame denné spravodajské podcasty.

"Podcast The Daily od New York Times je náš vzor a zlatý štandard toho, ako by mal znieť denný spravodajský podcast. Keď raz budeme veľkí a budeme mať k dispozícii podobne veľký tím, nejako takto by sme chceli znieť," hovorí moderátor Dobrého rána Tomáš Prokopčák.

"Na The Daily je totiž úžasné nielen to, ako ten podcast vo výsledku znie, ale aj ako jeho tvorcovia – a dnes už je to tím s desiatkami ľudí – dokážu vystavať príbeh, jeho štruktúru a dynamiku. A pritom, sú to vlastne stále správy, len nad nimi treba trochu inak premýšľať."

Na podobnom princípe fungujú aj podcast Today, Explained od Vox alebo Today in Focus od britského denníka The Guardian.

Všeobecný prehľad vám poskytnú aj české podcasty Vinohradská 12 Českého rozhlasu alebo Studio N od Deníka N.

Ak nestíhate o aktualitách počúvať denne, Dávid Tvrdoň, ktorý stál pri zrode Dobrého rána a moderuje podcast Klik, odporúča podcast Stopáž od Seznam Správy: "Každý týždeň jedna top spravodajská udalosť rozobraná do hĺbky s expertným hosťom. Podcast je tiež známy svojím populárnym segmentom fakt na záver, keď moderátor vyberá obskúrne fakty, ktoré sú však skutočné."

Ekonomika sa ráta!

Nemusíte byť veľký znalec v oblasti energetiky alebo investovania, aby ste si zapli ekonomický podcast. Na to predsa podcasty sú - aby aj ťažké témy vedeli podať jednoducho a pochopiteľne.

Moderátorka Dobrého rána Nikola Šulíková Bajánová, ktorá zároveň moderuje aj ekonomický podcast Index, odporúča hneď niekoľko kúskov.

"The Indicator je jeden z najznámejších ekonomických podcastov vôbec. Denný mini rozbor od najzákladnejších po najoriginálnejšie udalosti v ekonomike rozobraté cez jedno ústredné číslo alebo inak, indikátor. A ak vás zaujíma, ako vzniká energia , ako sa distribuuje, akým výzvam čelí a aká je jej budúcnosť, The Energy Gang je to, čo chcete počuť," hovorí Nikola.

Za vypočutie podľa nej určite stojí aj miniséria od BBC The Missing Cryptoqueen o podvodníčke Ruji Ignatovej, istého času zvanej "kráľovná kryptomien", ktorá nahovorila milióny ľudí na kryptomenu OneCoin a potom zmizla. A odporúča aj ekonomickú novinku od Seznam Správy podcast Ve vatě, v ktorom veľa z českých problémov sú prenosné aj na Slovensko.

Denný prehľad ekonomických správ môžete popri The Indicator nasať aj cez The Intelligence od The Economist. Počúva ho Ondrej Podstupka, zástupca šéfredaktorky pre nové médiá a špeciálne projekty. "Ide o denný prehľad najdôležitejších správ od Economistu. Je trochu viac zameraný na trendy a trochu menej na úplne bezprostredné dianie."

Tomáš Prokopčák nedá dopustiť na Planet Money od NPR: "Sú to ekonomické príbehy pripomínajúce rozhlasové hry, zrozumiteľné, prístupne a pochopiteľné. Je totiž veľmi ťažké uchopiť a vyrozprávať takýmto spôsobom udalosti, no Planet Money je stále fascinujúce počúvať."

Rozhovory, minisérie, vážne celospoločenské témy

Moderátorka Dobrého rána Zuzana Kovačič Hanzelová pravidelne počúva podcast Sway od New York Times a radí ho na prvé miesto svojho podcastového rebríčka. "Kara Swisher je moja obľúbená americká novinárka, ktorá si volá do svojho podcastu hostí, s ktorými často vedie tvrdý no vždy férový a zaujímavý rozhovor. Často sa venuje technologickým biznis témam, ale záber má široký, a aj mne rozširuje mimoriadne moje obzory."

Technologické rozhovory s lídrami odvetvia prináša raz týždenne aj Decoder with Nilay Patel. "V archíve nájdete rozhovor so šéfom Instagramu, Logitechu, Airbnb, ale aj influencermi a youtubermi ako MKBHD alebo tvorkyňou virálnych videí na TikToku s Excel trikmi," odporúča Dávid Tvrdoň.

Ak vás zaujímajú témy duševného zdravia, podcastová editorka Kristína Janščová dáva do pozornosti podcast hmmm... od poradne IPčko.sk. "Venujú sa hlavne pomoci mladým, ale v rozhovoroch so psychológmi nájdete aj témy, ktoré vonkoncom nie sú len problémom tínedžerov.

Zdravému postoju k vlastnému telu sa venuje český podcast Sádlo, a ak chcete o bodypositivity počúvať aj s humorom, určite si pusťte podcast komičky Simony Salátovej, 90-60-90," dopĺňa Kristína.

Mentálneho zdravia sa dotýka aj podcast Nevyhorení slovenského Forbesu. "Podcast skúma každé dva týždne jednu tému do hĺbky. Skoro hodinové rozhovory s jednotlivými hosťami nemusia sedieť každému, ale vždy idú do hĺbky," hovorí Dávid Tvrdoň.

O psychické zdravie sa zaujíma aj produkčná pre podcasty a video Ľubica Melcerová: "Podcast Českého rozhlasu Diagnóza F veľmi kultivovane a bez stereotypov rozoberá s odborníkmi aj pacientmi ochorenia, ktoré na prvý pohľad nevidno, ale dotyčných vedia poriadne potrápiť."

Často sa sťažujeme na kvalitu nášho školstva, no tento problém nie je len u nás. Podcast Nice White Parents je príbehový a veľmi osobný podcast o vzdelávaní a škole v New Yorku, ktorej progres brzdia "bieli" rodičia. "Osobné rozprávanie Chany Joffe-Walt ma inšpirovalo pri podcaste Odsúdení na neúspech. Vďaka tomuto podcastu som to tiež poňala ako osobnú výpoveď, osobný príbeh, ktorým sprevádzam poslucháča. Veľmi vydarený podcast, zvykla som pri tom vyupratovala celý byt," odporúča Zuzana Kovačič Hanzelová.

Ak máte radi históriu, oceníte určite Hardcore History, niekoľkohodinové podcasty o histórii, v ktorých autor skvelo pracuje s pôvodnými zdrojmi. Pre lepší prehľad, ako veci fungujú, odporúčame podcast Stuff You Should Know a In Our Time. A ešte nemôžeme zabudnúť na Hidden Brains, podcast, ktorý psychológiu chápe ako nástroj na zlepšenie a pochopenie vášho života.

Humor na záver

Produkčná Ľubica Melcerová má rada humor a je veľká fanynka slovenského stand-upu. "Odporúčam, okrem už stálice podcastovej scény Lužifčáka, aj 20 000 míľ pod humorom, kde Jakub Gulík a Zitron rozoberajú zahraničných komikov a spôsob, akým aj oni sami tvoria.

No a Doktor má Filipa je moja srdcovka, lebo ponúka obrovské množstvo informácií zo zdravotníctva zaujímavým, nenásilným a často aj vtipným spôsobom."

