Heinzlová s Aspergerovým syndrómom: Nerozumiem, prečo ľudia nedodržiavajú pracovné zadania

Pri pracovnom pohovore treba odhodiť predsudky.

Ľudia s poruchami autistického spektra vedia byť skvelými zamestnancami, ktorí robia prácu presne podľa zadaní a načas, no často neprejdú cez výberové konanie, lebo môžu pôsobiť inak. Možno sa nepozrú do očí, nepodajú ruku, alebo to aj urobia, ale zahltia personalistov informáciami, a tí to vnímajú ako vychvaľovanie sa. Oni o tom len naozaj toľko vedia a je pre nich prirodzené to povedať. Ako hovorí názov, je to spektrum a každý je iný.

Ľube Heinzlovej diagnostikovali Aspergerov syndróm na vysokej škole. Vraví, že miestami sa cítila ako cudzinec vo vlastnej spoločnosti, keď nevie veci, ktoré sú pre neurotypických ľudí prirodzené. V podcaste rozpráva o tom, že pre ňu sú nevyhnutné presné zadania, a keď má prácu odovzdať zajtra o 12:00, odovzdá ju zajtra o 12:00. Úprimne nerozumie tomu, prečo by to niekto robil inak.

Branislava Lacka od detstva zaujímali počítače a ich servis. Ich domáci opravoval, keď sa pokazil. Aj napriek tomu, že vo firmách, kde pôsobil, s ním boli z hľadiska výkonu spokojní, má problém nájsť si stabilnú prácu. Pôsobenie na voľnej nohe mu komplikuje sociálna fóbia. Povedomie o Aspergerovom syndróme šíri prostredníctvom svojho YouTube kanálu AutisTV.

Psychologička Adriana Barlogová v roku 2017 ešte ako personalistka rozbiehala vo veľkej firme projekt zamestnávania ľudí na spektre. V podcaste rozpráva o tom, ako to celé prebiehalo, či bolo potrebné presviedčať vedenie, aj ako reagovali kolegovia. Psychiatrička Veronika Marcinčáková Husárová z kliniky Calma predstaví diagnózu a jej špecifiká.

Podcast My sa vám ozveme postupne priblíži desať znevýhodnení, v každej epizóde popisuje reálne skúsenosti aj možné riešenia, keď firmy odhodili predsudky a dopadlo to k spokojnosti všetkých strán. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na mysavamozveme@sme.sk.

