K diskriminácii jednorodičov dochádza často, hoci na rodinný stav sa na pohovore nemôžu pýtať

Ivica Škarbová ovdovela, keď mal syn 15 rokov.

Spomedzi krajín Európskej únie sa na Slovensku rodiny s jedným rodičom prepadávajú do chudoby najrýchlejšie. V 84 percentách ide o matky. Ženy čelia na pracovných pohovoroch osobným otázkam, ktoré potenciálny zamestnávateľ nesmie klásť, no deje sa to pravidelne. Keď priznajú, že sú matkami a starostlivosť je len na nich, množstvo firiem ich automaticky odmietne.

Pritom svojou životnou situáciou nadobudli schopnosti, ktoré iní nemajú a vedia ich skvele zužitkovať aj v práci. Nemajú času nazvyš, a tak s ním narábajú mimoriadne efektívne, a zo skúseností vieme, že matky či otcovia sú po návrate z materskej respektíve rodičovskej dovolenky časovo oveľa efektívnejší, ako predtým.

Navyše sú mimoriadne lojálnymi zamestnancami. Vážia si stabilitu, ktorá im pomáha k celkovej pohode a zvládaniu náročnej životnej situácie. Potvrdzuje to aj Ivica Škarbová, ktorá ovdovela a keď chcela zmeniť zamestnanie a povedala o svojej situácii, prácu si nenašla. Akonáhle si ju nechala pre seba, dostala viacero ponúk.

Osamelí rodičia tak často pracujú pod svoje schopnosti a kvalifikáciu, keďže po viacnásobných odmietnutiach už vezmú akúkoľvek prácu, niekedy aj na čierno. Pomôcť im vie nezisková organizácia Jeden rodič, ktorú vedie a založila Eva Marková. Prostredníctvom programu KOMPOD – Komplexná podpora jednorodičovských rodín na trhu práce, odborníci a odborníčky pomáhajú s návratom do pracovného kolotoča.

Niektoré firmy sa už ale tohto nastavenia zbavili a zaujímajú ich zručnosti, a nie súkromný život. Potvrdzuje to Beáta Babačová, manažérka rozmanitosti a inklúzie v Slovenskej sporiteľni, ktorá v podcaste vysvetľuje, ako hladko vedia veci fungovať, keď je nastavený správny systém, a skĺbiť prácu a rodičovstvo potom nie je problém.

Podcast My sa vám ozveme postupne priblíži desať znevýhodnení, v každej epizóde popisuje reálne skúsenosti aj možné riešenia, keď firmy odhodili predsudky a dopadlo to k spokojnosti všetkých strán. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na mysavamozveme@sme.sk.

