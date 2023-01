Reichel: Volali nás teplý marketing, smial som sa. Ak by to gradovalo, šiel by som na personálne

Queer ľudia čelia na pracoviskách šikane.

Ak sa chcú queer ľudia cítiť na pracovisku bezpečne a rešpektovaní, tajiť svoju orientáciu či identitu tomu nepomáha. Skôr či neskôr sa niekomu zveria, a každá jedna reakcia ovplyvní ich ďalšie vyoutovanie. Gejovia, lesby, trans ľudia či nebinárne osoby čelia na pracovisku šikane od ľudí, ktorým na ich pracovnom výkone často vôbec nezáleží.

Boris Reichel vyštudoval marketingovú komunikáciu a už od školy pracuje v odbore. To, že je gej, vždy po čase otvorene povie, a mal to šťastie, že to nikdy medzi kolegami ani u nadriadených nebol problém. S prezývkou sa však stretol. Kolegyňa z iného oddelenia ich nazývala Teplý marketing. Nebral to ako šikanu a smial sa na tom.

"Už ani neviem, ako som sa to dozvedel, ale pamätám si, že som sa na tom smial, keď som si predstavil oddelenie, z ktorého to prišlo, ako reaguje na naše požiadavky pri tvorbe propagácie firmy. Ochotnícke divadlo ide nás volať teplý marketing..., " hovorí Reichel, no dodáva, že ak by to gradovalo, riešil by to s personálnym oddelením, a ak by neprichádzal zmier, odišiel by.

Dídžejka Matia Lenická, umeleckým menom B-complex, je trans žena, a už roky istým spôsobom rozkopáva dvere pre trans ľudí na Slovensku. Vytvára im možnosť byť rýchlejšie prijatý okolím, keďže majú možnosť povedať “Som ako Matia”. Ako hudobníčka je na voľnej nohe, čiže nečelí pohovorom ani kolegom, a uvedomuje si, že to má ľahšie. Aj jej však ľudia dokážu sťažiť prácu.

"Organizovali sme halloweensku akciu. Na plagáte som bola oblečená ako démon a Roman Samotný, ktorý mi ležal v rukách, ako anjel. Prevzali to konšpiračné médiá, ktoré z toho urobili útok na kresťanstvo. Nešlo o kresťanstvo, bol to len plagát. Skončilo sa to tým, že som musela ísť vypovedať na NAKA. Bolo vidno, že vyšetrovatelia sa až hanbili," hovorí v podcaste Matia.

V epizóde rozpráva aj Tomáš Krebs, šéf náborového oddelenia spoločnosti Vacuum group, ktorá je známa svojím otvoreným a rešpektujúcim postojom k menšinám a diverzite na pracovisku. Počuť budete aj Tomáša Pinku, riaditeľa pracovného portálu Pretlak, ktorý po teroristickom útoku na Zámockej prišiel s kampaňou Job nie boj, ku ktorej sa pripojili inzerujúce firmy hashtagom neriešime.

V tejto epizóde, rovnako ako v ostatných, odznie niekoľko osobných skúseností s reakciami spolupracovníkov. To, ako ich vnímali naši respondenti, nie je všeobecný postoj, ktorý sa dá aplikovať na každého človeka z LGBTI+ menšiny.

To, že sa niekoho poznámky kolegov dotknú a iný sa nich zasmeje, neznamená, že jeden je precitlivený a druhý znesie čokoľvek. Je to veľmi osobná a citlivá téma, ktorú môže každý vnímať inak. Tak sa na ich skúsenosti a reakcie, prosím, skúste takto pozrieť.

Podcast My sa vám ozveme postupne priblíži desať znevýhodnení, v každej epizóde popisuje reálne skúsenosti aj možné riešenia, keď firmy odhodili predsudky a dopadlo to k spokojnosti všetkých strán. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na mysavamozveme@sme.sk.

