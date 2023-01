Dobré ráno: Mikuláš Dzurinda je späť, a čo teraz?

Je vôbec možné pospájať slovenský politický bordel?

Je to taká zvláštna kombinácia spomienkového optimizmu, iracionálneho hľadania ďalšieho záchrancu i úplne racionálna obava, že v slovenskom prodemokratickom strede či na stredopravom spektre sa nachádza úplný bordel.

Po dlhých špekuláciách sa to však predsa len stalo - upratovať by chcel Mikuláš Dzurinda osobne, ktorý sa vracia do domácej politiky.

Ako, s kým by chcel spolupracovať a má to vôbec nejaký zmysel?

Tomáš Prokopčák sa v podcaste Dobré ráno pýta politického komentátora Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: TA3

Krátky prehľad správ

Ministerstvo životného prostredia predstavilo prvý slovenský návrh klimatického zákona. Podľa neho by stanovené medzinárodné klimatické ciele mala naša krajina dosiahnuť do roku 2030 a uhlíkovo neutrálne by Slovensko malo byť do roku 2050, čím by naplnilo ciele Parížskej dohody. Znamená to, napríklad, transformáciu ťažkého priemyslu, zatváranie uhoľných elektrární či ďalšie opatrenia v doprave. Zákon však nestanovuje konkrétne kroky, pozerá sa iba na celkové výsledky.

V Nemecku odsúdili aj druhého obžalovaného v prípade únosu Vietnamca, dostal päť rokov nepodmienečne. Le Anh Tu bol vodičom dodávky, ktorá uneseného Trinh Xuan Thanha doviezla až k vládnemu hotelu Bôrik v Bratislave. Okrem únosu ho podľa Denníka N obvinili aj zo špionáže proti Nemecku.

Pandémia koronavírus trvá už tri roky. Pred tromi rokmi totiž Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila najvyšší stupeň globálnej pohotovosti - a táto pohotovosť dodnes pretrváva.

Putin sa mal Británii vyhrážať raketovým útokom. Povedal to bývalý britský premiér Boris Johnson s tým, že sa tak malo stať počas telefonátu pred ruským útokom na Ukrajinu. Johnson Putinovi vtedy povedal, že invázia povedie k ďalším sankciám a k zväčšeniu množstva jednotiek NATO na hraniciach s Ruskom.

Vesmírny teleskop Jamesa Webba má problém. Ťažkosti má jeden z jeho prístrojov, infračervený spektrometer NIRISS, musel sa dokonca vypnúť. Spektrometer dokáže skúmať, napríklad, atmosféru exoplanét a prinášať ich spektroskopickú analýzu. K fyzickému poškodeniu zariadenia však nedošlo, zrejme sa jedná iba o softvérovú chybu.

Odporúčanie

Dnes vám odporúčam, aby ste si urobili radosť a skrátka si zahrali nejakú dobrú hru. Ak hľadáte čosi spoločenské, originálny príliš nebudem, no naša domácnosť vrelo odporúča vláčiky, teda Ticket to Ride - a to prakticky v ktorejkoľvek verzii. A pre hráčov, milovníkov lietania a leteckých simulátorov odporúčam DCS. Síce sa budete podobne ako ja prehrabávať stovkami strán manuálov, ale tá radosť z úspešnej misie potom naozaj stojí za to.

