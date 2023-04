Veľa trans ľudí má pocit, že ich nikto nebude vedieť milovať, hovorí transrodový Marián

Ako trans ľudia prežívajú vzťahy, lásku a rodičovstvo?

Sú dobrovoľne či nedobrovoľne single, ale aj v partnerstvách, prípadne sú ženatí či vydaté. Transrodoví ľudia sa v tomto smere nelíšia od väčšinovej populácie.

Je však pravdou, že nadväzovanie nových a udržanie už existujúcich vzťahov pre nich môže byť komplikovanejšie.

V tretej epizóde podcastu TransFér o živote transrodových ľudí na Slovensku sa moderátorka Michaela Žureková rozpráva s Ambrosiou Bajtek a Mariánom Moussom o tom, ako si hľadajú vzťahy a zoznamujú sa, ale aj ako premýšľajú nad rodičovstvom.

Monika Spišiaková, ktorá žila vyše 20 rokov v manželstve, zase približuje, aké je to prechádzať tranzíciou vo vzťahu, vychovať deti a rozviesť sa.

"Na začiatku som sa iba obliekala do ženských šiat a manželka o tom vedela. Vnímala to tak, ako to aj dnes vníma veľa ľudí, že je to choré. Rozhodujúcim impulzom pre naše ukončenie manželstva bolo moja transrodovosť, lebo už sa to tak ďalej nedalo," vysvetľuje. Je však rada, že deti jej tranzíciu prijali pomerne dobre.

"Pre trans mužov je podľa mňa jednoduchšie nájsť si partnerov, ako pre trans ženy. No bohužiaľ je veľa ľudí, ktorí fetišizujú trans ľudí. Pozerajú sa na to tak, že majú z obidvoch svetov niečo. Napríklad nevidia trans chalanov ako normálnych chalanov, ale ako niečo medzi," hovorí v epizóde 21-ročný Moussa.

Ambrosia Bajtek otvára aj tému rodičovstva, ktorá je pre ňu dôležitá. Pred svojou tranzíciou si túto možnosť zabezpečila a premýšľala nad náhradným materstvom v zahraničí.

"No keď som to začala riešiť na sedeniach s mojou psychiatričkou, bolo mi povedané, že by som nemala mať deti. Kto rozhoduje o tom, či vôbec niekto má byť rodičom alebo nie? Veľmi ma to ranilo, ale neodradilo ma to," priznáva.

Podcastová miniséria TransFér v ôsmich epizódach približuje životy transrodových ľudí, ktorí rozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, vzťahoch v rodinách, prístupe spoločnosti a cirkvi, ale aj o partnerských vzťahoch, sexualite a tiež rodičovstve. Priestor dáva aj odborníčkam a odborníkom na psychiatriu či históriu a rozoberie aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na transfer@sme.sk.

