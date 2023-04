Prežívala som oňho dennodenný strach. Prispeli k tomu politici, vraví mama transrodového syna

Čo radia rodičia transrodových detí?

Na Slovensku sú stovky rodičov, ktorí majú transrodové deti. Niektorí o tom ešte nevedia. Iní zase netušia, ako majú zareagovať a čo ich čaká, keď dieťa urobí coming out. Deje sa tak v rôznom veku a matky a otcovia na to nemusia byť pripravení.

Štvrtá epizóda podcastu TransFér otvára tému transrodovosti detí a príbehy matiek, psychologičky Viery Hincovej a umelkyne a pedagogičky Pavlíny Fichta Čiernej. Obe rozprávajú o tom, ako prijali transrodovosť svojich detí, ktoré sa im v tínedžerskom veku zdôverili so svojou identitou.

Hincovej dcéra urobila coming out, keď mala 18 rokov, pričom už predtým zažívala pocity depresie.

"Bála sa toho, ako to zoberiem, hoci sme vždy mali dobrý vzťah, ale predsa len poznala aj veľa príbehov z rôznych krajín sveta, kde mladí ľudia prišli o kontakt so svojimi najbližšími. No myslím si, že náš vzťah sme posunuli ešte hlbšie, lebo pocit neistoty, ktorý som prežívala, keď som nevedela, čo sa s ňou deje, sa stratil," hovorí Hincová v podcaste.

Epizóda sa venuje aj samovražde transrodového chlapca Gabriela Švábenského spred niekoľkých rokov, ktorého otec založil v Bratislave na jeho počesť festival Svet podľa Gabriela.

"Máme skúsenosť s tým, že mladí transrodoví ľudia zažili doma absolútne neprijatie. Dokonca v jednom prípade sme mali informácie o tom, že rodičia chceli svoje už plnoleté dieťa zavrieť na psychiatriu. Tie príbehy sú bolestivé," komentuje v epizóde aj Zara Kromková, poradkyňa z poradenského centra Prizma, ktoré sa venuje LGBTI+ ľuďom.

"Pre mňa nebol stres, že je moje dieťa transrodové, ale to, že som nevedela, čo s ním je a prečo sa tak uzatvára," dopĺňa v epizóde Fichta Čierna, ktorá sa postupne začala angažovať aj v aktivizme.

"Keď sa dostal k víťazstvu pán Matovič, bolo pre mňa obrovským sklamaním, že prvé, čo urobil, tak odsunul tému LGBT+ nabok. Pre mňa bolo veľmi frustrujúce, že som nemohla dôverovať tejto krajine, že tu bude moje dieťa môcť fungovať a reálne žiť, a nevedela som, ako sa všetky tie veci budú vyvíjať," spomína.

Podcastová miniséria TransFér v ôsmich epizódach približuje životy transrodových ľudí, ktorí rozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, vzťahoch v rodinách, prístupe spoločnosti a cirkvi, ale aj o partnerských vzťahoch, sexualite a tiež rodičovstve. Priestor dáva aj odborníčkam a odborníkom na psychiatriu či históriu a rozoberie aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na transfer@sme.sk.

