Aktivistka: Cirkev nech si spytuje svedomie, je spoluzodpovedná za nenávisť voči LGBT+ ľuďom

Mlčiaca časť spoločnosti po teroristickom útoku desí aj transrodových ľudí.

Ako transrodových ľudí vníma naša spoločnosť a cirkev? Čo sa vlastne zmenilo po teroristickom čine v Teplárni a je nenávisť voči transrodovým ľuďom autentická alebo ide len o vypočítavosť politikov?

Šiesta epizóda podcastu TransFér rozoberá tému prijatia transrodových ľudí na Slovensku.

"Z transrodových ľudí sa isté skupiny snažia vytvoriť verejného nepriateľa. Považujem to za mimoriadne nebezpečné," hovorí hostka Zara Kromková, transrodová žena a poradkyňa z centra Prizma. Chce veriť, že ide len o menšie, no hlučné skupiny, ktoré pracujú s esenciou strachu.

"Je veľmi jednoduché hovoriť o trans ľuďoch ako o ohrození spoločnosti, pretože tá sa iba vo veľmi malej miere zaujíma o ich životy a vie o nich málo."

V epizóde zaznievajú aj skúsenosti dídžejky a komentárky Matie Lenickej, ktorá ako jedna z prvých transrodových osôb urobila v roku 2015 verejný coming out. Prečo sa podľa nej udial teroristický čin v Teplárni?

"Z LGBT ľudí sa stal terč, pretože to vie veľmi rýchlo ľudí spojiť, zneužije sa koncept rodiny proti ľuďom, ktorí nezapadajú do tradičného obrazu, a skončí to tam, kde sme - že nejakému bláznovi prepne, zoberie si zbraň a ide vykonávať podľa neho nejakú spravodlivosť," vraví Matia.

Moderátorka Michaela Žureková sa s hostkami a hosťom rozpráva aj o tom, akú rolu hrá v prijatí či neprijatí transrodových ľudí na Slovensku cirkev. Evanjelický teológ Ľubomír Batka hovorí o narastajúcej radikalizácii vo vyjadreniach.

"Transrodoví ľudia sú postavení ako nenormálni, perverzní ľudia, ktorí ohrozujú rozumom a tradíciou overené hodnoty spoločnosti, pričom to tak vôbec nie je." Na stigmatizovaní týchto osôb majú podľa neho aj cirkvi svoj podiel.

"Vytvárajú nejaký ideál, že takto by to malo byť, všetkých doň tlačia a kto ho nespĺňa, tak je hriešny, nedokonalý alebo má problém," opisuje.

Podcastová miniséria TransFér v ôsmich epizódach približuje životy transrodových ľudí, ktorí rozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, vzťahoch v rodinách, prístupe spoločnosti a cirkvi, ale aj o partnerských vzťahoch, sexualite a tiež rodičovstve. Priestor dáva aj odborníčkam a odborníkom na psychiatriu či históriu a rozoberie aj dezinformácie, ktoré sa o trans ľuďoch šíria. Ak máte odkaz či pripomienku, napíšte nám na transfer@sme.sk.

