Klik: Prečo si Apple kúpilo Messiho

Komentovaný prehľad technologických správ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Užitočné odkazy

Témy podcastu

Apple novinky: Aké budú nové iPhony 15

Hospodárske výsledky: Apple, Amazon, Nintendo

Nová konzola od Nintenda

BONUS: Baldur's Gate 3 sa zdá byť najlepším novým klasickým RPG za posledné roky.

Hospodárske výsledky

Apple

Firma zaznamenala pokles tržieb tretí kvartál v rade. Klesá najmä predaj iPhonov, čo by bol pre Apple pred piatimi rokmi dramatický problém. Dnes sa firma pomerne pokojne chváli aspoň čiastkovým rastom tržieb v Číne.

Najdôležitejšie však je, že spoločnosti sa darí držať rast divízie služieb (predaj Apple TV+ či cloudového úložiska), ktorá podľa Apple obsluhuje viac ako miliardu predplatiteľov.

Apple tak môže investorom ukázať, že dokáže rásť aj keď saturuje trh so zariadeniami, no bude to znamenať zmenu biznisu firmy.

Šéf Apple Tim Cook napríklad pri ohlasovaní výsledkov spomínal futbalistu Lionela Messiho, ktorého sa aj vďaka peniazom od Apple podarilo po ukončení kariéry v Európe prilákať do americkej futbalovej ligy, kde funguje ako ťahák pre predaj nových predplatných.

Apple podpísalo 10-ročnú zmluvu s najvyššou americkou futbalovou ligou (MLS) pred rokom o streamovaní zápasov a predajov sezónnych predplatných.

Počas týždňa sme sa dozvedeli novinky ohľadom nových iPhonov 15 . Pro modely majú mať výrazne lepšie fotoaparáty a displej bude mať užšie okraje, obrazovka bude vypĺňať viac prednej časti mobilu. Okrem toho majú mať telo z titánia, čo pravdepodobne zdvihe ich cenu ešte viac oproti klasickým modelom.

Amazon

Amazon sa po slabších kvartáloch vrátil k silnému rastu. Ťahal ju najmä rast cloudových služieb AWS, no pomohlo aj zlepšenie základného maloobchodného biznisu.

Amazon si posledné kvartály upratoval dodávateľskú sieť a v súčasnosti napríklad konsoliduje predaj potravín, ktorý sa posledné roky rozlial medzi tri rôzne rozhrania.

Firma tiež zvyšuje podiel externých predajcov, ktorý Amazon využívajú len ako nákupnú stránku, no predaj aj doručenie si obsluhujú samostatne. Za posledný kvartál už bolo 60% predajov na Amazon od obchodníkov tretích strán.

Nintendo

Nintendo ohlásilo kvartálne výsledky, na ktorý by v tejto fáze obchodného cyklu už nemalo mať nárok. Firma dosiahla medziročný nárast tržieb o 50 percent. V jednom kvartáli sa jej zbehli príjmy z hitového filmu Super Mario Bros a predajov novej hry zo série Legend of Zelda.

Nintendo uviedlo na trh konzolu Switch v marci 2017 a v súčasnosti by už malo zápasiť s poklesom predaja hardvéru aj hier, no silné tituly potiahli predaje nad očakávania dobre.

Nintendo plánuje nástupcu konzoly Switch na trh uviesť pravdepodobne budúci rok. Podľa webu VGC už výrobca rozposlal vývojárske jednotky partnerským štúdiám a vydavateľstvám.

Konzola by mala byť opäť prenosná a bude využívať cartridge, rovnako ako súčasný model Switch. Či bude spätne kompatibilná a do akej miery sa na ňu prenesú hry kúpené pre Switch v digitálnom obchode Nintenda zatiaľ nie je jasné.

Konzola bude ale prichádzať na pozmenený trh. Od uvedenia Switchu sa kategória prenosných a hybridných konzol výrazne rozšírila. Stalo sa to najmä vďaka popularite konzol Steam Deck, ktoré začínajú kopírovať výrobcovia iného herného hardvéru. Vlastnú prenosnú konzolu ROG Ally ponúka Asus a podobné zariadenie chystá aj firma Lenovo.

Nástupca Switchu, alebo Switch 2, nebude mať OLED display. Nová konzola sa kvôli stlačeniu ceny vráti naspäť k LED obrazovkám.

Časť tejto správy pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný update.

Ak vás baví čítať tento newsletter, skúste aj ďalšie 📲 FWIW by David Tvrdon: Týždenný newsletter písaný po anglicky o technologických novinkách, médiách a informáciách ohľadom podcastov. Odoberať > 🎮 Herný update: Newsletter o hrách a ľuďoch, ktorí ich tvoria. Každú stredu ho píšu Martin Juruš a Ondrej Podstupka. Odoberať > ☀️ Ranný brífing SME, denný prehľad správ. Odoberať > Celá ponuka newslettrov SME

Správičky

Zmena algoritmov Facebooku nemusí zmierniť polarizáciu spoločnosti, zistili výskumníci. Americká spoločnosť nie je polarizovaná len vinou sociálnych médií. Ak napríklad zmeníte spôsob radenia príspevkov na Facebooku alebo prispôsobíte algoritmy tak, aby ľudia neboli uzatvorení v názorových bublinách, nemusí to zmeniť ich politické názory, postoje či správanie. Vyplýva to zo série štúdií, ktoré boli publikované v časopisoch Science a Nature. (Denník N)

Výsledky hlásila aj materská firma HBO Warner Bros. Discovery. Spoločnosť stratila takmer 2 milióny predplatiteľov, ale šéf David Zaslav sa chválil pozitívnymi finančnými výsledkami. Stratu predplatiteľov analytici to pripísali najmä spojeniu služieb HBO Max a Discovery+ do jednotnej s názvom Max. A predplatitelia si museli ešte aj stiahnuť novú aplikáciu. (Variety)

Google plánuje prepracovať svojho hlasového asistenta a použiť technológie generatívnej umelej inteligencie. Generatívna AI poháňa ChatGPT aj asistenta Bard. Rovnakú zmenu plánuje aj Amazon so svojím asistentom. (Axios)

Počúvanosť podcastov na Slovensku dosiahla historické maximum. Víťazia správy a krimi. Vyše 1,25 milióna ľudí na Slovensku, alebo 33 percent online populácie, počúva podcasty. Ide o doposiaľ najvyššie namerané číslo. Pred štyrmi rokmi to bolo len pol milióna. (SME Podcasty)