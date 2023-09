Klik: Microsoft dúfa, že AI vdýchne Windowsu nový život

Komentovaný prehľad technologických správ.

Dozvuky Apple

Únik dát Xboxu

Amazon novinky

Micorosft a Google Novinky

Operačné systémy Applu: iOS 17, watchOS 10 a iPad0S 10

Väčšina zmien, ktoré prinášajú nové operačné systémy zariadení Apple by sa dali jedným slovom nazvať ako kozmetické. To nutne neznamená, že sú zlé alebo neužitočné.

Avšak vývoj napríklad iOS, ktorý poháňa iPhony, je už v zrelšom veku a bez zásadnej hardvérovej inovécie zariadení budú novinky v budúcnosti oveľa viac evolučné než revolučné.

Konkrétne novinky nájdete v tomto texte na tech.sme.sk alebo vo videu vyššie.

Amazon oznámil funkcie generatívnej umelej inteligencie pre svojho hlasového asistenta

Amazon oznámil viaceré aktualizácie svojich produktov pre smart domácnosť. Najviac času venovala spoločnosť ukážkam funkcionalít spojených s generatívnou umelou inteligenciou, ktorú integruje do zariadení ako Fire TV alebo Echo Show, domáceho asistenta s obrazovkou.

V novom rozhraní "let's chat" (rozprávajme sa) sľubuje Amazon rýchlejšie a plynulejšie reakcie, ako aj konverzáciu bez neustáleho používania aktivačného slovíčka (Alexa).

Na podujatí ukázala spoločnosť nové tablety Fire, Soundbar Fire TV, wifi Eero Max 7, nové bezpečnostné kamery a zariadenia od značiek Ring a Blink a aj aktualizované okuliare s Alexou Echo Frames.

Predstavenie všetkých noviniek a produktov si môžete pozrieť na YouTube.

Podrobný rozpis všetkých noviniek priniesol portál The Verge.

Microsoft ukázal nové zariadenia Surface

Microsoft na jesennom uvedení nových zariadení predstavil druhú generáciu svojej vlajkovej lode Surface Laptop Studio 2 s procesorom Intel 13. generácie i7 H triedy, grafickým procesorom Nvidia RTX 4050 (alebo 4060) a 64 GB RAM. Predávať sa začne od 1999 dolárov.

Nový Surface Laptop Go 3 má byť o 88 percent rýchlejší, má 12,4-palcový dotykový displej a dostal aj funkciu odomykania pomocou odtlačku prsta. Microsoft povedal, že výdrž batérie sa blíži 15 hodinám. Začne sa predávať od 799 dolárov.

Spoločnosť tiež oznámila veľkú aktualizáciu Windowsu 11, ktorá príde 26. septembra. Operačný systém dostane funkciu Copilota, ktorú poháňa generatívna umelá inteligencia.

Bing Chat, četbot umelej inteligencie od Microsoftu, bude tiež aktualizovaný, bezplatne získa podporu DALL-E 3, najnovšiu verziu generátora obrázkov od OpenAI, a lepšie prispôsobené odpovede.

Microsoft pridá Copilota do svojich 365 aplikácií 1. novembra. Používatelia môžu používať Copilot na zhrnutie dokumentov, rýchle generovanie e-mailov, prepisovanie dokumentov a mnoho ďalšieho. Bude najprv dostupný len vybraným skupinám za ďalších 30 dolárov mesačne na používateľa.

Prečítajte si všetky novinky.

Únik dát Microsoftu

Táto správa pôvodne vyšla v sesterskom newslettri Herný Update.

Tento týždeň unikla celá obchodná stratégia Xboxu, vrátane plánovaných hier, konzol či akvizícií. Nižšie spíšeme v krátkych bodoch prehľad produktov, no najdôležitejšie je vysvetliť celkový kontext a výsledok uniknutých údajov.

Dáta unikli po nedorozumení medzi Microsoftom a súdom v Kalifornii, ktorý rozhoduje o spore Microsoftu a protimonopolného úradu FTC. Úložisko, na ktoré Microsoft odoslal súdom požadované dokumenty bolo totiž verejné, čo znamená, že na verejnosť unikli necenzurované strategické dokumenty, emaily manažérov či produktové zámery. Za bežných okolností by firma mala možnosť kompletné dokumenty ukázať súdu, ale pred zverejnením začierniť citlivé časti.

To sa nestalo a verejnosť tak dostala nebývalý vhľad do obchodnej stratégie Microsoftu a Xboxu. Odovzdané dokumenty ale ukazujú, že vedenie firmy pomerne presne sleduje stratégiu, ktorú aj verejne komunikuje navonok. Vyzerá to ako pomerne čistá hra, aj keď dokumenty ukázali pomerne vážne zlyhania úsudku či plánovanie pri jej uplatňovaní.

Microsoft naozaj plánuje vybudovať katalóg hier pod predplatným, lebo verí, že tak najlepšie navýši počet hodín, ktoré hráči strávia na platforme, čo obratom navyšuje objem peňazí, ktoré na nej míňajú.

Komunikácia medzi šéfom Xboxu Philom Spencerom a vedením Microsoftu ukazuje, že stratégia má pomerne širokú podporu, vrátane veľkých investícií. Spencer musel vysvetľovať kolegom, prečo by bolo ťažké kúpiť Nintendo a Microsoft uvažoval o tom, že sa pokúsi kúpiť Valve.

Okrem konkrétnych produktov je na uniknutých dátach vidieť, ako ťažké je prevádzkovať herné predplatné. Keď firma v roku 2022 posunula vydanie Starfieldu, ostala jej v ponuke hier veľká diera, ktorú sa pokúšali zaplátať a uvažovali, že v kritickom období do Game Pass nakúpia hry od tretích strán za stovky miliónov dolárov. Spencer viditeľne tlačí na manažérov pod ním, aby lepším plánovaním dosiahli konzistentnú kadenciu hier.

Pri krízovom manažmente po zosunutí Starfieldu vidno, že vedenie Xboxu výrazne podcenilo napríklad Baldur's Gate 3. Zároveň maily ukazujú, že aj vrcholový manažment len ťažko hľadá kľúč, ktorým by nastavil pravidlá na vyhodnocovanie hodnoty či úspechu jednotlivých titulov a partnerstiev.

Inak povedané, únik ukazuje, že Xbox je strategicky jasne nasmerovaná divízia Microsoftu, ktorá ťaží z pomerne veľkej dôvery vedenia firmy aj napriek tomu, že pri pokusoch postaviť nový obchodný model na komplikovanom trhu nevyhnute naráža na praktické problémy pri riadení.

