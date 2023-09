Podcastové novinky: Zaspávate s podcastom v ušiach? Nie ste sami

Nový mesačný newsletter nielen o podcastoch SME.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Pokojnejší júl vystriedal hektickejší august. O tom, že sa približujeme k termínu parlamentných volieb, svedčí aj rastúci záujem o podcastové epizódy, ktoré rozoberali politiku.

Nasadili sme preto aj volebný špeciál Dobrého rána, ktorý každú sobotu zhrnie dianie v predvolebnej kampani. No a aby sme sa z týchto udalostí úplne nezbláznili, podcast Piatoček vo svojom novom videoprojekte Piatoček v obraze odľahčuje situáciu satirickým komentovaním výkonov jednotlivých strán v ich propagačných videách alebo televíznych diskusiách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vitajte pri druhom vydaní newslettra Podcastové novinky, v ktorom každý mesiac nájdete informácie o tom, ako sa darí podcastom SME, čo pre vás pripravujeme, aké sú svetové podcastové trendy a dostanete aj tipy na ďalšie zaujímavé audiopočúvanie. Newsletter pre vás zostavujem ja - vedúca podcast a video oddelenia denníka SME Jana Maťková.

Čo by vašim ušiam nemalo ujsť

Aj keď niektoré z našich podcastov mali v auguste ešte letnú pauzu alebo fungovali v dovolenkovom režime, vydali sme niekoľko výrazných epizód, ktoré by vám nemali ujsť.

Satirický Piatoček v epizóde Kde je Edo? predstavil strany, ktoré sa v prieskumoch dostávajú nad päťpercentnú hranicou zvoliteľnosti a v ďalšom dieli Tu je Edo! aj strany, ktoré majú zatiaľ podľa prieskumov menšiu šancu dostať sa do parlamentu. Ak sa stále strácate v tom, kto je s kým a kto s akou témou kampaňuje, epizódy Piatočka budú pre vás tým správnym kompasom.

V Dobrom ráne sme okrem domácej politiky riešili viacero dôležitých tém. Rozprávali sme sa s riaditeľom organizácie DePaul o bezdomovectve, stereotypoch s ním spätými a o tom, že väčšinu ľudí bez domova nevidíme.

Môj spolumoderátor Tomáš Prokopčák mal výborný rozhovor s novinárkou Petrou Procházkovou o tom, čo pre Rusko a ruský režim znamená letecká “nehoda”, pri ktorej zomrel šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin.

Naša kolegyňa Soňa Jánošová nám zasa porozprávala o téme, na ktorej pracovala niekoľko mesiacov. Skúmala prácu transformačných koučiek, ktoré ponúkajú kurzy na radikálne zlepšenie života. Ibaže stoja aj niekoľko tisíc eur.

Náš najnovší podcastový prírastok Vertigo vám každý týždeň prináša tipy na nové filmy a seriály, no moderátori Peter Konečný a Juraj Malíček občas prinášajú aj špeciálne vydania. V auguste pripravili zoznam 12-tich skrytých filmových pokladov na streamovacích službách.

Prekvapilo ma, koľko skvelých filmov sa ukrýva na Netflixe, HBO Max či SkyShowtime. Nikdy sa neobjavia medzi najpozeranejšími, no zároveň sú často tie najlepšie. Obchod na korze, Psycho či Boyhood – aj takéto klenoty si môžete pozrieť z pohodlia svojej obývačky.

Chorvátsko je jedna z najobľúbenejších dovolenkových destinácii Slovákov. No túto letnú sezónu sa začali hromadiť ponosy na premrštené ceny. Mnohí za tým vidia januárový vstup krajiny do eurozóny, iní poukazujú na rast inflácie.

Moderátorka Eva Frantová sa spolu s redaktorom magazínu Index Jozefom Tvardzíkom pozreli na to, či sú výhrady Slovákov oprávnené a čo skutočne stojí za vyššími cenami v Chorvátsku . Zároveň zhodnotili, či sa oplatí investovať do chorvátskych nehnuteľností a prezradili tipy, ako na dovolenke ušetriť.

Keď v relácii RTVS Sobotné dialógy vystupovali ako hostia len zástupcovia Republiky a ĽSNS, iniciatíva Zabudnuté Slovensko pred rozhlasom ticho protestovala s nápisom Stop fašizmu. Z tohto podujatia vznikla ikonická fotka – zaznamenala stret historika Ivana Kamenca, ktorý sa ako šesťročný ukrýval v bunkri pred nacistami, a politika Milana Uhríka.

Ivan Kamenec v Rozhovoroch ZKH približuje, aký dialóg medzi nimi vtedy prebehol a prečo vidí hrozbu v strane Republika, ktorá napriek svojej (už teraz) skrývanej sympatii k fašizmu má v prieskumoch vysoké percentá.

Načítavam... Historik Kamenec: Keď Uhrík hovorí, že urobí poriadok, trocha z toho zamrazí" Počúvajte v aplikácií SME. Pozrite si ponuku podcastov SME.

Ako sa nám darilo v auguste

Satirický podcast Piatoček má za sebou historicky najlepší mesiac od svojho vzniku. Dosiahol takmer 271-tisíc prehratí a výrazne sa mu darilo aj na YouTube, kde zaznamenal vyše 120-tisíc vzhliadnutí.

Publikum si obľúbilo aj nový videoformát podcastu Piatoček v obraze, ktorý sme spustili v polovici augusta. Každú stredu v ňom tvorcovia Piatočku komentujú predvolebné politické vyjadrenia a kampaňové videá.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/bBWhnI7h_Gw

Piatoček ste mohli v auguste zažiť aj naživo na bratislavskom Tyršáku. Moderátor podcastu Adam Blaško a komici Jakub Gulík a Andy Kraus sa rozprávali o humore, o tom, či humor patrí na politické mítingy a zhodnotili aj jednotlivé udalosti posledných 12-tich mesiacov.

Podcast Piatoček bol naživo s komikmi Jakubom Gulíkom a Andym Krausom. (zdroj: Viktor Hlavatovič)

Na Tyršáku sme nahrávali naživo aj historický podcast Dejiny. Moderátor Jaroslav Valent a moderátorka Agáta Šústová Drelová sa snažili zodpovedať otázku, či sú Slováci skutočne rusofili s politológom Tomášom Jahelkom a novinárkou Vitaliou Bellou. Bola to zároveň najpočúvanejšia epizóda podcastu Dejiny za minulý mesiac - mala 23 243 vypočutí a mimoriadne sa jej darilo aj na YouTube, kde dosiahla takmer 16-tisíc vzhliadnutí.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/p7QfYBAI.html

Tradične sa spájajú s bratislavským dunajským nábrežím aj Rozhovory ZKH, v auguste bol hosťom Zuzany Kovačič Hanzelovej hokejista Michal Handzuš . Výnimočne sme v tomto predvolebnom období s Rozhovormi ZKH vycestovali aj do Košíc - hosťom relácie bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, ktorý hovoril najmä o aktuálnej situácii v SIS a súdnictve.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/7ZEgXBjZ.html

Kým v júli sme pri našej vlajkovej lodi Dobré ráno pocítili v štatistikách pokles aj v dôsledku začínajúcej dovolenkovej sezóny, v auguste sa čísla vrátili k štandardným počtom prehratí - 1 615 322.

Síce sme v pondelkových epizódach denného podcastu ešte stále predstavovali iné podcasty z dielne denníka SME, pridali sme v polovici mesiaca Dobré ráno volebný špeciál. Naši kolegovia Zuzana Kovačič Hanzelová a Jakub Filo v ňom každú sobotu podrobne rozoberajú politickú situáciu pred voľbami a tiež odpovedajú na otázky poslucháčov.

Aj ekonomický podcast Index má za sebou dobrý mesiac, oproti júlu svoje čísla viac ako zdvojnásobil na 53 325 prehratí.

Aké máme novinky

Pripomíname si tragické príbehy holokaustu

Po dvojročnej odmlke sme obnovili podcastovú minisériu Odkrývanie. Moderátorka Soňa Gyarfašová v ňom spolu s Dokumentačným strediskom holokaustu odhaľuje osudy ľudí za čias Slovenského štátu. Miniséria Odkrývanie bude mať 10 častí, ktoré budú vychádzať každú druhú stredu na SME.sk a podcast nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách.

Prvá epizóda tretej série je o manželoch Löwyových, ktorých deportovali zo Slovenska v prvých transportoch. Margita mala šťastie, zoznámila sa s poľskou rodinou, ktorá ju začala ukrývať. V podcaste sa dozviete, ako skončil jej príbeh a aký bol osud jej manžela Aladára.

Dávame hlas LGBTI+ ľuďom

V rámci našich podcastových spoluprác sme opäť dali priestor aj podcastu Divadla NOMANTINELS s názvom Teplá vlna. Prináša rozhovory so zaujímavými osobnosťami a ľuďmi zo slovenskej queer komunity o ich živote, inšpiratívnych veciach, ktorými sa zaoberajú a odvahe, ktorá im pomohla prekonať predsudky okolia.

Rozhovory moderujú Andrej Kuruc, Marek Hudec a Liberty Blake Simon. Podcast Teplá vlna nájdete v našom feede SME výber.

Po lete idú všetky podcasty naplno

Po letnej pauze sa v septembri opäť vracajú na scénu podcast o zdraví Vizita a podcast Ľudskosť o spoločnosti a mentálnom zdraví. Ich autorky si pre vás pripravili skvelé témy.

Denisa Koleničová, moderátorka Vizity, sa napríklad pozrie na to, ako sa popasovať s diastázou po pôrode, čo o našom zdraví prezradia oči a bude rozoberať aj obezitu.

Poslucháčky a poslucháči podcastu Ľudskosť sa dočkajú napríklad epizódy o ADHD, o traumách, ktoré si nesieme z detstva a aj o tom, ako vplýva pohyb na naše mentálne zdravie.

Čo sa deje v podcastovom svete

Zaspávate s podcastom v ušiach? Nie ste sami. Podľa štúdie spoločnosti Acast využíva podcasty ako pomôcku na zaspávanie až 48 percent poslucháčok a poslucháčov. Ako uspávanka funguje najmä žáner komédia a krimi príbehy, zaspávači siahajú aj po podcastoch z kategórie spánok, zdravie či fiction. V porovnaní s ľuďmi, ktorí podcasty pri zaspávaní nepočúvajú, zaspávajú poslucháči v priemere o desať minút neskôr.

Po prvýkrát v histórii viac Američanov počúva on-demand audio obsah ako lineárne audio. Vysvetlené ľudskou rečou - znižuje sa počet ľudí, ktorí počúvajú rádio a zvyšuje sa percento poslucháčov podcastov, platených streamov alebo vlastnej hudby. Rozdiel je zatiaľ len minimálny - 49,7 oproti 50,3 percentám v prospech on-demand audia – no naznačuje nám istý trend.

Všetci milovníci true crime podcastov pozor! Ak máte pocit, že ste už všetky kriminálne audio spracovania počuli a hľadáte niečo nové, projekt DubCrime je presne pre vás. Tento startup má v pláne preložiť najpočúvanejšie true crime podcasty z rôznych krajín sveta do angličtiny. Znie to ako dabovaná produkcia – v pozadí teda počujete pôvodný podcast a simultánne je prekladaný do angličtiny. Možno to nie je najvábivejšie spracovanie, no je to začiatok, na ktorom sa dajú stavať ďalšie a lepšie úrovne. DubCrime je zatiaľ možné podporiť na kickstarteri, na realizáciu si ešte budeme musieť chvíľu počkať.

Ak ste autorom podcastu, určite ste si urobili prieskum, pri ktorom ste hľadali ideálny hosting na distribúciu vášho podcastu. Niektoré sú zadarmo, iné za prijateľnú mesačnú sumu, ďalšie za už vyššie predplatné. Každý z nich ponúka niečo špecifické, zaujímavé doplnky, ale povedzme si pravdu. Nakoniec je to aj tak takmer vždy o peniazoch. Vidno to aj na rebríčku top hostingov. Najviac využívaný je bezplatný Spotify for Podcasters (bývalý Anchor). Až 20,5 percent nových podcastových epizód bolo v auguste zverejnených práve cez tento hosting. Populárnym je aj Buzzprout, ktorý stojí za takmer každým desiatym zverejneným dielom. No a potom už s menším podielom nasledujú Speaker, Omny Studio či Megaphone. Celý rebríček top hostingov za august nájdete na stránke Livewire Labs.

Podcastový tip na záver

Využívate stránku Rotten Tomatoes ako záruku kvalitných filmových recenzií? Pozriete sa, koľko percent má daný film alebo seriál a podľa toho sa rozhodnete, či si ho pustíte?

Podcast Into It magazínu Vulture a Vox Media Podcast Network odhaľuje, že metrika tohto webu nie je úplne v poriadku a je ľahké ju zmanipulovať. Stačilo len zopár recenzií napísaných za úplatok a film, ktorý dovtedy nedosahoval ani 40 percent, má zrazu vyše 60.

Into It je podcast o popkultúre, ale nepredstavujte si ho ako ľahké štebotanie o nových pesničkách Beyoncé. Práve naopak. Moderátor Sam Sanders spolu so svojimi hosťami a hostkami vysvetľujú aktuálne trendy v kinematografii, hudbe, televíznych seriáloch či literatúre.

Kriticky rozoberajú témy, ktoré aktuálne túto scénu pália - obťažovanie herečiek na filmovom pľaci, problémy s copyrightom, enormne vysoké ceny lístkov za koncert či nástup AI v kultúrnom priemysle. Into It vychádza dvakrát do týždňa, každý utorok a piatok.

Ďakujeme, že ste náš nový newsletter Podcastové novinky prečítali do konca. Ak máte nejaký postreh alebo tip na vylepšenie, napíšte na jana.matkova@sme.sk

Prihláste sa zadarmo na odber newslettra Podcastové novinky.