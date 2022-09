Aké podcasty počúvate a čo by ste na nich chceli zlepšiť? Vyplňte dotazník

Zúčastnite sa prieskumu poslucháčov podcastov.

Máte radi podcasty? Chceme sa dozvedieť viac o vašich preferenciách!

Vyplňte náš online dotazník a povedzte nám niečo o tom, čo vás baví počúvať a o vašom názore na podcasty z produkcie SME alebo na podcastovú tvorbu všeobecne. Pomôžete nám aj iným podcastovým kolegom robiť veci lepšie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Chcem vyplniť prieskum

(Pre vyplnenie dotazníka kliknite na tlačidlo vyššie alebo sem)

Dotazník je možné vyplniť do nedele 2. októbra. Výsledky prieskumu budú zverejnené na webe SME a dostupné pre každého.

Minulý rok sa do nášho online prieskumu zapojilo vyše 2563 ľudí. Z výsledkov vyplynulo, že typický poslucháč podcastov má do 35 rokov, ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia, počúva podcasty denne najmä doma, prevažne cez službu Spotify.

Z výsledkov prieskumu zároveň vyplynulo, že 41 % opýtaných by si zaplatilo za extra podcastové epizódy, ktoré by boli dostupné len pre predplatiteľov. Za dlhšie epizódy danej témy len pre predplatiteľov by bolo ochotných zaplatiť 24 % a 15 % by preferovalo platené podcasty bez reklamy.

Podrobnosti a výsledky z našich nereprezentatívnych prieskumov nájdete na týchto odkazoch:

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Pravidelné podcasty:

Minisérie:

Partnerské podcasty:

Archív:

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.